كشفت مصادر دبلوماسية تركية أن لقاء وزير الخارجية هاكان فيدان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في إسطنبول، السبت، تناول العلاقات بين البلدين بشكل كامل.

وقالت المصادر إن فيدان أبلغ نظيره الأمريكي أن تركيا تنتظر إنهاء عملية شراء طائرات F-16 .

كما نقلت المصادر عن وزير الخارجية التركي تأكيده أن القرار النهائي بشأن عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعود إلى البرلمان التركي.

وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي المتزايد على غزة، أكد فيدان أنه "يشكل تهديداً للمنطقة بأكملها، مشدداً على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار فوراً وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى القطاع.

وأكد كذلك أن تركيا لا تريد التوتر في البحر الأسود، مشيراً إلى جهودها لإيصال منتجات روسيا وأوكرانيا الغذائية إلى الأسواق العالمية بشكل آمن.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا والقضايا الإقليمية مثل سوريا والعراق.

وانتهى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في قصر وحيد الدين بإسطنبول، بعدما استمر قرابة ساعتين.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس: "إن بلينكن سيناقش عدداً من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية".