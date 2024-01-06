سياسة
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تركيا.. ولاية موغلا تجذب 3.4 مليون سائح في 2023
استضافت ولاية موغلا غربي تركيا 3 ملايين و395 ألف سائح أجنبي خلال 2023. بينهم نحو 1.5 مليون سائح بريطاني، فيما جاء السياح الروس في المركز الثاني، ثم الألمان، والبولنديون، والهولنديون.
تركيا.. ولاية موغلا تجذب 3.4 مليون سائح في 2023
ولاية موغلا صاحبة أطول ساحل في تركيا جذبت 3.4 مليون سائح في 2023 / صورة: AA
6 يناير 2024

استضافت ولاية موغلا غربي تركيا، 3 ملايين و395 ألف سائح أجنبي خلال 2023.

وتتمتع موغلا بأطول سواحل على مستوى تركيا بواقع 1484 كلم، وتشتهر بجمالها الطبيعي ومدنها التاريخية القديمة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية من أسِرة الفنادق 340 ألف سرير.

وقال والي موغلا إدريس أقبيق: "إن موغلا تجذب ملايين الزوار المحليين والأجانب كل عام بفضل إمكاناتها السياحية التي وفرها جمالها الطبيعي وثرواتها الثقافية".

وأوضح أن الولاية باتت تتمتع بشهرة واسعة في السياحة العالمية وأن عدد الزوار يتزايد كل عام.

وأفاد بأن عدد السياح الوافدين إلى المدينة في 2023 بلغ 3 ملايين و395 ألفاً و947، بينهم نحو 1.5 مليون سائح بريطاني.

وبيّن أن السياح الروس جاؤوا في المركز الثاني، ثم الألمان، والبولنديون، والهولنديون.

كما أكد زيادة أعداد السياح المحليين أيضاً، إذ بلغ العدد الإجمالي من أجانب ومحليين 10 ملايين سائح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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