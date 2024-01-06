أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تدمير 15 هدفاً تابعة لتنظيم PKK الإرهابي، تشمل مواقع تؤوي قياديين في التنظيم شمال العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القوات التركية نفذت عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا، وغارا، وهاكورك، وقنديل، وأسوس، شمالي العراق، عند الساعة 17:30 بتوقيت تركيا (3 ت.غ) مساء السبت.

وقالت إنه جرى تدمير 15 هدفاً تشمل كهوفاً ومخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي الانفصالي، ويوجد فيها إرهابيون قياديون، عبر الغارات الجوية.

كما لفتت وزارة الدفاع إلى أنه جرى تحييد العديد من الإرهابيين باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية في العمليات المنفّذة.

وشددت على أنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تضرر المدنيين الأبرياء والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال العمليات.

وأكدت الوزارة أن عمليات مكافحة الإرهاب ستتواصل بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة.

وأشارت إلى أن العمليات جرى تنفيذها في إطار حقوق الدفاع المشروع عن النفس، المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

يُذكر أن PKK يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.​​​​​​​ وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة التنظيم الإرهابي.