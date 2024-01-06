جمعت عريضة على موقع Change.org تدعو لطرد السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، أكثر من 80 ألفاً و450 توقيعاً في يوم واحد.

وتؤكد العريضة أن هوتوفلي تستخدم حالياً لغة الإبادة الجماعية.

وجاء في العريضة إن "السفيرة هوتوفلي، تدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية بشكل علني، فيما يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية".

ويعكس الدعم المتزايد والسريع للعريضة مجموعة متنوعة من الأصوات التي تطالب بالمساءلة في ضوء التصريحات الأخيرة للسفيرة الإسرائيلية.

ومؤخراً، رفضت هوتوفلي، المعروفة بآرائها المتشددة، بشكل لا لبس فيه فكرة حل الدولتين، قائلة "لا على الإطلاق" لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وبعد الحصول على 100 ألف توقيع، يجري النظر في الالتماس للمناقشة في البرلمان.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى السبت، 22 ألفاً و722 شهيداً و58 ألفاً و166 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

و"Change.org"، هو موقع غير ربحي تُديره شركة أمريكية تحمل الاسم نفسه، ويعمل الموقع على تسهيل الالتماسات من قبل الجمهور العام من خلال إنشاء عرائض إلكترونية والدعوة للتوقيع عليها بهدف تغيير شيء ما، ويتيح الموقع المجال لأكثر من 100 مليون مستخدم.