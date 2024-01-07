سياسة
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أوكرانيا تعلن مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال جراء قصف روسي في دونيتسك
أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال بسبب قصف صاروخي نفذه الجيش الروسي على منطقة بوكروفسك في إقليم دونيتسك شرقي البلاد.
أوكرانيا تعلن مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال جراء قصف روسي في دونيتسك
أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 10 أشخاص جراء قصف روسي في دونيتسك. / صورة: AFP
7 يناير 2024

أفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بمقتل أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال بسبب قصف صاروخي للجيش الروسي على منطقة بوكروفسك في إقليم دونيتسك شرقي البلاد.

وأشار بيان الوزارة السبت، إلى أن الجيش الروسي "نفذ مساء الجمعة هجوماً صاروخياً مكثفاً على منطقة بوكروفسك في إقليم دونيتسك تسبب في مقتل أكثر من 10 أشخاص وأن طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين تحت الأنقاض".

وذكر البيان أن منزلَين تعرضا للتدمير نتيجة الهجوم في بوكروفسك، وجرى إنقاذ شخص واحد من تحت الأنقاض، ويُتوقع وجود 6 أشخاص آخرين تحت الأنقاض، بينهم طفلان.

كما أشار البيان إلى أنّ منزلاً في قرية "ريفنا" يسكنه 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، دُمر بالكامل، وأن جهود البحث والإنقاذ تتواصل في المكان.

وحول الهجوم الصاروخي أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه بوسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الجيش الروسي استخدم صواريخ إس-300 في الهجوم على بوكروفسك.

وقدّم الرئيس الأوكراني تعازيه لأسر وأقارب الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/آذار 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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