حذرت كتائب عز الدين القسام (الجناح المسلح لحركة حماس)، عائلات الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها، من أن "الوقت يمضي ويتلاشى" على حياة أبنائهم في قطاع غزة.

وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لا يأبه بعودتهم ويقتلهم".

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها المكتب الإعلامي للقسام، على منصة تليغرام، لـ4 إسرائيليين (عسكريين) كانوا محتجزين لدى القسام، واعترف الجيش الإسرائيلي بقتل 3 منهم بـ"الخطأ" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

والأسرى الأربعة هم "جنود الاحتياط: ألون شامريز وتام حييم وسامر طلالقة، وضابط الاحتياط ساخي إدن"، كما جاء في مقطع الفيديو.

وظهر الأسرى الأربعة، في مقطع الفيديو، وهم يوجهون رسائل لنتنياهو بضرورة وقف الحرب وإعادتهم سالمين إلى منازلهم.

وفي رسالته، قال الجندي شمريز، "كلي أمل قريب جدا بالخروج من هنا (...) قبل حلول عيد ميلاد والدتي، ورسالتي لنتنياهو بوقف الحرب والقصف بالصواريخ كي لا تمسنا نحن المخطوفين، نريد العودة بسلام".

أما حييم، فقال في مقطع الفيديو، "لعائلتي سوف أراكم قريباً، أنا قوي، كلنا بخير، أتمنى أن يحل السلام وأعود قريباً، أطلب منكم (من حكومة نتنياهو) وقف الحرب".

وعن رسائل هؤلاء الجنود قالت القسام، "كانت أمنيتهم الأخيرة العودة أحياء".

فيما أفاد الضابط إدن، في شهادته، بأنه "كان في ثلاثة منازل، وقصفها سلاح الجو الإسرائيلي"، وفق ما جاء في المقطع.

أما الجندي طلالقة، فقال: "كل يوم قصف، حتى البيت الذي كنا بداخله قصفوه".

وقالت القسام، في مقطع الفيديو، إن هؤلاء الأسرى "لوحوا للجنود بالعلم الأبيض وصرخوا لهم: مخطوفون.. مخطوفون. لكنهم قتلوهم بدم بارد".

وتابعت: "نتنياهو وحكومته المتطرفة والعنصرية قتلتهم".

وأضافت في رسالتها لأهالي المحتجزين أن "كرسي قيادة الحكومة مهم لنتنياهو أكثر من عودة أبنائكم".

واختتمت رسالتها محذرة من أن "الوقت يمضي ويتلاشى".

والجمعة، أعلن الجيش قتله "بالخطأ" 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة حماس في حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وقال الجيش في بيان، آنذاك، إن قوة تابعة له أطلقت النار بالخطأ على رهائن إسرائيليين وهم: وتام حاييم، وألون شامريز، وسامر طلالقة، بـ"ذريعة أنهم يشكلون تهديداً، ما أدى إلى مقتلهم".

وحسب تقديرات القناة 12 الإسرائيلية، فإن "الثلاثة استطاعوا الفرار من خاطفيهم، أو جرى التخلي عنهم خلال الأيام الأخيرة من أسرهم"، قبل قتلهم بطريق الخطأ.

وظهر الجنود الثلاثة في الرسالة المصورة التي بثتها القسام مساء السبت، وهم يتحدثون عن المعاملة "الطيبة" التي تلقونها من عناصر القسام.

ويدرج مراقبون فلسطينيون هكذا رسائل من القسام، ضمن الحرب النفسية التي تشنها لتحريض الرأي العام وعائلات الأسرى ضد الحكومة والجيش.

أهالي الأسرى يتظاهرون من أجل إعادة أبنائهم

والسبت تظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة ومتضامنين معهم أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في القدس الغربية وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح للأسرى بالعودة إلى منازلهم على الفور أحياء.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية وقطرية، تستهدف الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 22 ألفاً و722 شهيداً، و58 ألفا و166 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.