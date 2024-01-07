ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الأحد، إلى 8، إثر استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه في جنين (شمال) وآخر قرب رام الله (وسط)، وفقاً لوزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينيتين.

وأفادت الوزارة، في بيان بارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 7، دون أن تورد مزيداً من التفاصيل. فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن "المواطن وديع ياسر عصعوص (18 عاماً) استُشهد متأثراً بجروح أصيب بها، فجر الأحد".

وأعلنت الوزارة، في بيان، "استشهاد الشاب أحمد محمود حسين محارب (28 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أُصيب بها برصاص الاحتلال في بلدة عبوين (قرب مدينة رام الله)".

وشيع الفلسطينيون في مدينة جنين جثامين 7 شهداء سقطوا في القصف.

وارتفعت بذلك حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ فجر الأحد إلى 8 ، ليبلغ العدد 334 شهيداً فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفجر الأحد استشهد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على تجمع بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود عيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف تجمعاً للمواطنين على ميدان الشهداء القريب من مدينة جنين بالضفة الغربية. وبيّن الشهود أن القصف أسفر عن شهداء تفرقت أشلاؤهم في المكان وجرى نقلها إلى مستشفى جنين الحكومي في المدينة

وكانت قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وعدة أحياء فجراً، وسُمع تبادل لإطلاق النار وأصوات انفجارات حسب الشهود.

استشهاد أربعة أشقاء ومقتل مجندة إسرائيلية

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن أربعة من بين الشهداء السبعة في جنين هم أشقاء.

وحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 334 فلسطينياً.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 من جنوده، ثم أعلن لاحقاً مقتل مجندة منهم من الوحدات الخاصة لحرس الحدود خلال العملية في مخيم جنين للاجئين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه خلال العملية الليلية في جنين “أصيب مقاتلون بعد أن داسوا على عبوة ناسفة قوية. وساعدت مروحية قتالية من الجو بالنيران في عملية الإنقاذ، واستمرت ⁠ العملية بعد عدة ساعات لإنقاذ المركبة وبقية القوات من مكان الحادث.

اعتقالات واقتحامات مستمرة

في سياق منفصل ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 5680 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 22 منذ مساء الجمعة حتى مساء السبت، حسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقالت المؤسستان إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 5680 تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن".

وأضاف أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس (الجمعة) وحتى مساء اليوم السبت 22 مواطناً على الأقل من الضفة".

ووفق المؤسستين "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبحسب تقرير سنوي لمؤسسات الأسرى بلغ إجمالي عدد الأسرى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023 نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفاً عشرات الضحايا والجرحى، ومئات المعتقلين.​​​​​​​