سياسة
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رئيس وزراء قطر: اغتيال العاروري أثر في مسار صفقة هدنة جديدة في غزة
أكد رئيس الوزراء القطري ومسؤولون آخرون لأفراد عائلات ستة محتجزين أمريكيين وإسرائيليين في الدوحة أن مقتل المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري هذا الأسبوع في بيروت جعل الجهود المبذولة لتأمين صفقة هدنة جديدة أكثر صعوبة.
رئيس وزراء قطر: اغتيال العاروري أثر في مسار صفقة هدنة جديدة في غزة
مسؤول قطري يكشف تأثير اغتيال العاروري في مسار الهدنة في غزة.. ما القصة؟ / صورة: AA
7 يناير 2024

قال رئيس الوزراء القطري ومسؤولون آخرون لأفراد عائلات ستة محتجزين أمريكيين وإسرائيليين في الدوحة إن استشهاد المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري هذا الأسبوع في بيروت جعل الجهود المبذولة لتأمين صفقة هدنة جديدة أكثر صعوبة، وفقاً لما ذكره مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي لموقع "إكسيوس".

وكان اجتماع السبت، هو المرة الأولى التي يستضيف فيها رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أفراداً من عائلات محتجزين إسرائيليين في الدوحة، إذ يوضح تصريحه مدى التعقيد الذي أصبحت عليه أي جهود لتأمين صفقة تبادل جديدة مع تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة.

وقدمت حركة حماس لإسرائيل قبل أسبوع تقريباً، عبر الوسطاء اقتراحاً جديداً لصفقة، تضمن طلباً لانسحاب جيش الاحتلال من غزة ووقف لإطلاق النار، لكن إسرائيل رفضت ذلك.

وقالت المصادر إن رئيس الوزراء القطري أبلغ أقارب المحتجزين أن المفاوضات الحالية معقدة للغاية وأطلعهم على التحديات التي تواجهها الدوحة على الجانبين في جهودها للتوصل إلى اتفاق جديد.

وأوضحت المصادر أن هذه التحديات تشمل الآن التصعيد الأخير للتوترات بعد اغتيال العاروري. وقال المسؤول القطري لأكسيوس: "قال رئيس الوزراء إن التحدث مع حماس أصبح أكثر صعوبة بعد ما حدث في ضاحية بيروت".

وأكدت أن رئيس الوزراء القطري أبلغهم بأنه ملتزم شخصياً مواصلة محاولة تأمين صفقة تبادل جديدة وأنه لن يستسلم بغض النظر عن التحديات.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن كلاً من إسرائيل وقطر في الأيام المقبلة. وقالت وزارة الخارجية قبل رحلته إنه من المتوقع أن يناقش الأوضاع الإنسانية في غزة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وخفض التوترات الإقليمية، وتجنب التصعيد في لبنان.

والسبت تظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة ومتضامنين معهم أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، في القدس الغربية وطالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بالعمل على التوصل إلى اتفاق يسمح للأسرى بالعودة إلى منازلهم على الفور أحياء.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، تطرقت وسائل إعلام عبرية إلى مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس برعاية مصرية وقطرية، تستهدف الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى السبت 22 ألفاً و722 شهيداً، و58 ألفا و166 مصاباً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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