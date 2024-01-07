سياسة
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موت ودمار ونزوح.. حرب غزة تدخل شهرها الرابع ونحو 30 ألف شهيد ومفقود
استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بفعل تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تدخل الحرب شهرها الرابع مخلفة نحو 30 ألف شهيد ومفقود، و58 ألف مصاب، وسط ظروف إنسانية صعبة يعيشها سكان القطاع.
موت ودمار ونزوح.. حرب غزة تدخل شهرها الرابع ونحو 30 ألف شهيد ومفقود
فلسطيني يعيش في خيمة مبنية على الأنقاض في رفح / صورة: AA
7 يناير 2024

تجدد القصف الإسرائيلي ليل السبت وفجر اليوم الأحد ليشمل مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، ما أسفر عن عشرات الضحايا بين شهيد وجريح ومفقود، في حين أعلن المكتب الإعلامي في القطاع أن حصيلة الشهداء والمفقودين تقترب من 30 ألفاً.

وارتفع عدد الشهداء جراء استهداف منزل في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى 17، بينهم 12 طفلاً، فيما استشهد 4 مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف بناية تؤوي نازحين في رفح جنوبي القطاع.

وكان نحو 20 فلسطينياً استشهدوا في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة نصر في منطقة حي المنارة جنوب شرق محافظة خان يونس، وقد وصلت جثامين الشهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي.

ويسعى الأهالي لدفن الشهداء في مقبرة قريبة من المستشفى رغم ضراوة القصف الإسرائيلي واستمرار قصف المدفعية على المنطقة.

وفي وسط قطاع غزة، انتشلت فرق الإنقاذ جثمان شهيدة وعدداً من الجرحى، فيما لا يزال آخرون عالقين تحت الركام.

وتواجه طواقم الإنقاذ والدفاع المدني صعوبات كبيرة في إنقاذ وانتشال الضحايا نتيجة النقص الحاد في الإمكانات والمعدات اللازمة.

وامتد القصف الإسرائيلي وسط القطاع ليستهدف مخيم النصيرات والمغازي والبريج وبلدة الزوايدة، مما أوقع شهداء وجرحى من الفلسطينيين.

وأشارت مصادر محلية لوكالة "وفا، إلى أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.

إحصائية جديدة

في غضون ذلك، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة أن عدد الشهداء والمفقودين ارتفع إلى 29 ألفاً و722، بينهم 10 آلاف طفل، كما وصل عدد الشهيدات إلى 7 آلاف.

ونشر المكتب تحديثاً لأهم الإحصاءات المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن الاحتلال ارتكب 1903 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، "خلال 92 يوماً من حرب الإبادة الجماعية".

وقال المكتب إن عدد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي وصل إلى 58 ألفاً و166.

وأضاف المكتب أن جيش الاحتلال دمّر 69 ألف وحدة سكنية كليا و290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منذ بدء عدوانه على غزة.

وأخرج قصف الاحتلال الإسرائيلي 30 مستشفى في القطاع عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب 53 مركزاً صحيا.

موت ودمار

وبعد مرور 3 أشهر على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة ما زالت صور الموت والدمار والنزوح تهيمن على المشهد في القطاع الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني من بينهم 2 مليون نازح.

وقبل أسبوع، انسحب الجيش الإسرائيلي من عدد من المناطق التي توغل فيها خلال الأشهر الماضية في المناطق الواقعة شمالي القطاع، فيما بات يتمركز بآلياته في بعض المناطق خاصة على الأطراف الغربية والشرقية لمحافظتي غزة والشمال.

فيما ينفذ الجيش، حسب مصادر محلية، عمليات عسكرية وتوغلات سريعة في عدد من المناطق والأحياء السكنية في المدينة، ويعاود الانسحاب منها بعدما يواجه مقاومة من الفصائل المسلحة.

وشهد السبت، اشتعال القتال في عدة نقاط شمالي القطاع أبرزها المناطق الغربية من بلدة جباليا ومخيمها، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش والفصائل.

وخلفت الحرب الإسرائيلي المتواصلة، أضراراً واسعة في المباني والمنازل، إذ وثق المكتب الحكومي تعرض 69 ألف وحدة سكنية للهدم الكلي أو أنها أصبحت غير صالحة للسكن، فضلاً عن تضرر 290 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي.

وبيّن المكتب أن 30 مستشفى في قطاع غزة و53 مركزاً صحياً و150 مؤسسة صحية، خرجت عن الخدمة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، فضلاً عن استهداف مباشر لنحو 121 سيارة إسعاف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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