أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسماء عدد المرشحين لرئاسة بلديات الولايات في الانتخابات المحلية القادمة المزمع إجراؤها في 31 مارس/آذار المقبل، وأبرزهم وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق مراد قوروم مرشحاً عن الحزب لرئاسة بلدية إسطنبول.

جاء ذلك خلال اجتماع للإعلان عن مرشحي حزب العدالة والتنمية، الذي انعقد في مركز مؤتمرات "خليج" بمدينة إسطنبول، اليوم الأحد.

وأكد أردوغان خلال الاجتماع أن "لا أحد من شعبنا ملزم التصويت للأشخاص غير الأكفاء".

وأوضح أنه جرى تحديد المرشحين بعد مشاورات وأبحاث وتقييمات مكثفة، مضيفاً أن مكتسبات "العدالة والتنمية" في إدارة البلديات تعود إلى 30 عاماً من المعرفة والخبرة.

وقال أردوغان: "هدفنا هو أن نظهر أمام أمتنا بمرشحين يفون بوعودنا بإقامة بلديات حقيقية في انتخابات 31 مارس/آذار 2024".

وأعلن أردوغان محمد كوجاتيبه مرشحاً لحزب العدالة والتنمية عن ولاية أرتفين، ومصطفى سافاش عن ولاية أيدن، ويوجال يلماز عن ولاية بالكسير، وأردال أنيكان عن ولاية بينغول، ونصر الله تانغلاي عن ولاية بتليس، وعلي نور أكتاش عن ولاية بورصة.

كما أعلن أردوغان جليدي إسكندر أوغلو مرشحة لحزبه عن ولاية شناق قلعة، وحسين فيليز عن ولاية تشانقيري، وعثمان زولان عن ولاية دنيزلي، وفاروق أوزلو عن ولاية دوزجة، وبليغن ايبا عن ولاية إدرنة، وشاهين شريف أوغلولاري عن ولاية إيلازيغ، ومحمد سكمان عن ولاية أرضروم، ونبي خطيب أوغلو عن ولاية إسكيشهير.

وفي ولاية غيرسون على البحر الأسود، أعلن أردوغان أيتكين شنليك أوغلو مرشحاً لحزب العدالة والتنمية عنها، وشكور باشدغيرمان عن ولاية إسبرطة، وتحسين باباش عن ولاية كاستامونو، وطاهر بيوك أكين عن ولاية قوجا ألي، وأيدن أيايدن عن ولاية موغلا، ومحمد حلمي غولار عن ولاية أوردو، ورحمي متين عن ولاية ريزه، وخالد دوغان عن ولاية سامسون.

كما جرى اختيار يعقوب أوتشنجو أوغلو مرشحاً لحزب العدالة والتنمية لخوض انتخابات البلدية في ولاية سينوب، وأيوب إيروغلو في توكات، ومصطفى توتوك في يالوفا.

وفي ولاية إسطنبول التي تضم أكبر عدد من الناخبين في تركيا، أعلن أردوغان تسمية وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق، مراد قوروم، مرشحاً عن حزب العدالة والتنمية لخوض الانتخابات البلدية.

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية أحمد ينر، أعلن امتلاك 36 حزباً سياسياً النصاب القانوني لدخول انتخابات الإدارة المحلية المقبلة.

وقال ينر في تصريحات مطلع العام من أنقرة إن 36 حزباً سياسياً حصلت على حق دخول انتخابات الإدارة المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس/آذار 2024.

وحسب التقويم الانتخابي الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، ستبدأ اليوم طباعة قوائم الناخبين، ويجب على الأحزاب السياسية إعلان قوائم مرشحيها حتى 31 يناير/كانون الثاني الجاري على أن تُعلن القوائم النهائية للمرشحين في 3 مارس/آذار.

وستجرى العمليات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات من بدايتها حتى يوم التصويت وفقاً للتقويم الانتخابي الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات.

وتتنافس الأحزاب السياسية على مناصب رئيس بلدية وأعضاء المجالس البلدية في 81 ولاية في تركيا، بالإضافة إلى مناصب رئاسة المقاطعات والمختارين.