سياسة
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مَن مراد قوروم مرشح "العدالة والتنمية" لانتخابات بلدية إسطنبول؟
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ترشيح حزب العدالة والتنمية مراد قوروم لخوض انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى.
مَن مراد قوروم مرشح "العدالة والتنمية" لانتخابات بلدية إسطنبول؟
مراد كوروم - مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لبلدية إسطنبول / Others
7 يناير 2024

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، ترشيح حزب العدالة والتنمية، وزير البيئة السابق مراد قوروم لخوض انتخابات بلدية إسطنبول الكبرى لعام 2024.

ولد قوروم عام 1976 بالعاصمة أنقرة. وبعد تخرجه في ثانوية "معمار كمال" بذات المدينة، تخرج عام 1999 في قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة والعمارة بجامعة "سلجوق" في ولاية قونية (وسط).

وخلال الفترة من 1999 إلى 2005 عمل قوروم مهندساً لدى عديد من مؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الإنشاءات.

وبين عامي 2005 و2006 عمل خبيراً في رئاسة إدارة التنمية السكنية التابعة لرئاسة الوزراء (الإدارة العامة للإسكان الجماعي) (TOKi). ومن 2006 إلى عام 2009 عين مديراً لفرع الإدارة ذاتها بالجانب الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وبين عامي 2009 و2012 عمل قوروم خبيراً في إدارة تطوير الإسكان. ومنذ 2009 وحتى 2018 عمل مديراً عاماً بإحدى الشركات التابعة للإدارة المذكورة.

وشغل قوروم منصب وزير البيئة والتخطيط العمراني، منذ يوليو/تموز 2018 إلى يونيو/حزيران 2023، ضمن تشكيلة أردوغان الوزارية التي ضمت نائباً للرئيس و16 وزيراً آنذاك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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