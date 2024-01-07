هبط سهم شركة المطاعم الأمريكية ماكدونالدز 0.95 بالمئة في ختام جلسة الجمعة، مدفوعاً بتصريحات لرئيس سلسلة المطاعم حول أدائها في الشرق الأوسط وخارجه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وحسب بيانات وول ستريت، السبت، فقد تراجعت القيمة السوقية لسهم ماكدونالدز في جلسة الجمعة بنسبة 0.95 بالمئة إلى 288 دولاراً للسهم، وتراجع 2.9 بالمئة أو 9 دولارات منذ جلسة 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

والجمعة، كتب الرئيس التنفيذي لشركة ماكدونالدز، كريس كيمبكزينسكي، منشوراً على "LinkedIn" اعتبر فيه الحرب على غزة و"معلومات مضللة"، سبباً رئيساً في تراجع مبيعات المطعم في الشرق الأوسط وخارجه.

ويعود سبب دعوات المقاطعة إلى نشر "ماكدونالدز إسرائيل" صوراً تُظهر توزيعه وجبات مجانية على جنود في الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي أوجد حالة رفض واسعة.

وقال الرئيس التنفيذي: "تأثرت مبيعات ماكدونالدز في الشرق الأوسط، وبعضها خارج المنطقة، بشكل كبير، بسبب "المعلومات الخاطئة" حول موقف الشركة من الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

ووصف الأمر بـ"المحبط"، مشيراً إلى أن "في كل دولة نعمل فيها، بما في ذلك الدول الإسلامية، تفتخر ماكدونالدز بتمثيلها من مالكين محليين يعملون بلا كلل لخدمة ودعم مجتمعاتهم".

وتابع: "تبقى قلوبنا مع المجتمعات والأسر المتضررة من الحرب في الشرق الأوسط.. نحن نكره العنف من أي نوع، ونقف بحزم ضد خطاب الكراهية.. وسنفتح أبوابنا دائماً بكل فخر للجميع".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حثَّت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، الناس على مقاطعة ماكدونالدز بسبب "دعمها المفتوح" للجيش الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، رفعت شركة ماكدونالدز ماليزيا دعوى قضائية ضد فصيل من حركة المقاطعة، زاعمة وجود "بيانات كاذبة وتشهيرية" مرتبطة بالصراع في غزة أثرت على أعمالها.