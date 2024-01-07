كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، أن تكلفة الحرب على غزة، التي فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أهدافها رغم دخولها شهرها الرابع، وصلت إلى 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

وفي تقرير موسع للصحيفة تحت عنوان "الحرب الأغلى.. وأهداف إسرائيل لم تتحقق بعد.. صورة للوضع بعد 3 أشهر"، قالت إن العملية البرية التي بدأت نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تجعل إسرائيل قادرة على تحقيق أهداف الحرب.

ويتمثل الهدف المطروح في الحرب على غزة في "تفكيك (وصفته الحكومة الإسرائيلية في البداية بالتدمير ثم قلَّصته) قدرات حماس العسكرية وإعادة المختطفين".

وذكرت "يديعوت" أن "المناورة البرية" وصلت إلى أماكن في قطاع غزة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي، أو يعمل فيها حتى في السنوات التي سبقت خطة فك الارتباط (الانسحاب من مستوطنات شمال القطاع) عام 2005، كما هو الحال في الأحياء الوسطى لمدينة غزة، وداخل جباليا وخان يونس.

وأضافت أن "الهدف الآخر الذي وُضع للجيش ولم ينجح فيه بعد هو القضاء على كبار مسؤولي حماس".

وقالت إنه رغم تصفية أو إصابة قيادات من كتائب القسَّام "الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس"، وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي، فمعظم قادة الألوية "ما زالوا فاعلين، وكذلك رؤساء القيادة العسكرية، مثل محمد ضيف ومروان عيسى والأخوين محمد ويحيى السنوار".

وتطرق التقرير إلى الكلفة الاقتصادية للحرب، مبيّناً أنه وفقاً للأرقام المحدثة، ارتفعت تكلفة الحرب بالفعل إلى نحو 217 مليار شيكل (59.35 مليار دولار).

وتشمل التكلفة كلّاً من الميزانية القتالية للجيش، والمساعدات الواسعة للاقتصاد في جميع المجالات.

وأوضح التقرير أن تكلفة اليوم القتالي للجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الماضي، بما في ذلك تجنيد 360 ألف جندي احتياط في بداية الحرب، بلغت مليار شيكل (270.35 مليون دولار).

وتابعت: "نظراً للتسريح الجماعي لعشرات الآلاف من الجنود في الأيام الأخيرة، تبلغ التكلفة حاليّاً 600 مليون شيكل (164.11 مليون دولار) يوميّاً".

وعلى المستوى المدني، تصل التعويضات إلى عشرات مليارات الشواكل، ومن المتوقع أن تدفع الحكومة للشركات المتضررة من تعطل النشاط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 10 مليارات شيكل (2.74 مليار دولار).

وحسب التقديرات، تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات الحدودية مع لبنان نحو 5-7 مليارات شيكل (1.37-1.91 مليار دولار)، بالإضافة إلى 15-20 مليار شيكل (4.10-5.47 مليار دولار) القيمة الأولية للأضرار التي لحقت بالممتلكات في منطقة "غلاف غزة".

كلفة أخرى لتعويض النازحين

وتدفع إسرائيل مقابل كل نازح من مستوطنات غلاف غزة والشمال، البالغ عددهم 125 ألف نازح، في تكلفة إجمالية لدعمهم، مليارات الشواكل، حسب الصحيفة.

وخلص التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خطيرة "إذ يوجد عجز كبيرة يبلغ 111 مليار شيكل (30.36 مليار دولار) في ميزانية الدولة، سيتطلب تخفيضات في الإنفاق وزيادة في الضرائب، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة".

تعليم مضطرب

يقول التقرير إن الحرب على غزة وقفت العام الدراسي مجدداً في إسرائيل بعد وباء كورونا، الذي عطل الروتين المدرسي للطلاب الإسرائيليين بشكل كامل.

وخلال شهور الحرب الثلاثة "بقي عديد من الطلاب في جميع أنحاء إسرائيل داخل المنزل، ودرسوا أحياناً على Zoom، وعادوا ببطء إلى الفصل الدراسي".

دعم عالمي يتضاءل

لفت التقرير إلى أن الدعم العالمي لإسرائيل يتضاءل في كل يوم تتواصل فيه الحرب، معتبراً أن "المنظمات اليسارية، إلى جانب أنصار الفلسطينيين الذين قادوا الخطاب على شبكات التواصل الاجتماعي، تسببوا في اندلاع الكراهية تجاه إسرائيل واليهود حول العالم".

وقال: "كل هذا تستغله الصين وروسيا اللتان تعملان على إضعاف الغرب.. الروس بشكل عام يحتفلون، لأنه منذ أسابيع لم يعد حديث عن غزو أوكرانيا.. والمشكلة الجديدة هي الدعوى القضائية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا للمحكمة في لاهاي".

ومطلع يناير/كانون الثاني الجاري، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام "العدل الدولية"، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة.

انهيار الأمن الشخصي

يشير تقرير "يديعوت أحرونوت" كذلك إلى أن هجوم "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "أثر في الأمن الشخصي لسكان إسرائيل"، مدلِّلة على ذلك بالطلبات التي لا تحصى للحصول على تراخيص أسلحة في مدن وسط البلاد، باعتباره درساً لما حدث في الكيبوتسات في غلاف غزة، حسب التقرير.

ومباشرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرر وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، تسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة.

منذ ذلك اليوم، جرى تقديم عدد غير مسبوق من الطلبات، "نحو 277874 إسرائيليّاً لم يفكروا أبداً في الحصول على رخصة سلاح، قدموا فعليّاً طلبات إلى وزارة الأمن القومي".