شكا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، من أن حكومته تعاني من "وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو"، كما أوعز إلى مسؤول أمني بترويج مشروع قانون "كشف الكذب" داخل الكنيست.

جاء ذلك في كلمة نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وفق ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

وقال نتنياهو: "لدينا وباء من التسريبات، ولست مستعدّاً للاستمرار على هذا النحو، إنها ظاهرة لا تُطاق، ولا أعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا".

وأوعز إلى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، لترويج مشروع قانون "كشف الكذب" الذي يلزم جميع الوزراء، الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، الخضوع لاختبار "كشف الكذب" الدوري.

والأسبوع الماضي، جرى تسريب وقائع جلسة "الكابينت"، التي شهدت هجوماً من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "بموجب مشروع القانون سيُستدعى المشاركون في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب".

وعدّت الهيئة هذا الإجراء "محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تُناقش في الجلسات".

الشاباك يتحفظ

وأوضحت أن رئيس الوزراء أمَر أن يكون جهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤولاً عن إجراء اختبارات كشف الكذب للوزراء، لكن الشاباك أعلن "تحفظه على فعل ذلك".

وحسب الهيئة، فإن "أفراد الشاباك رغم أنهم يؤيدون اتخاذ إجراءات لمنع التسريبات من جلسات مجلس الوزراء، فإن الجهاز يتحفظ بخصوص صيغة القانون ويطلب عقد اجتماع مع مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع".

وأشارت إلى أنه "يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب".

واستدركت: "لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إنه من المتوقع أن يُعفي نتنياهو نفسه من الخضوع لهذا الاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى السبت، 22 ألفاً و722 شهيداً و58 ألفاً و166 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.