سياسة
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شاهد | مسيرة حاشدة بإسطنبول تنديداً بإرهاب إسرائيل والتضامن مع فلسطين
انطلقت مسيرة حاشدة في منطقة "عمرانية" بإسطنبول، الأحد، بعنوان "نسير من أجل شهدائنا وفلسطين" بمشاركة عديد من منظمات المجتمع المدني.
شاهد | مسيرة حاشدة بإسطنبول تنديداً بإرهاب إسرائيل والتضامن مع فلسطين
مسيرة حاشدة بإسطنبول تندد بالإرهاب الإسرائيلي وتتضامن مع فلسطين / صورة: AA
7 يناير 2024

انطلقت مسيرة حاشدة في منطقة عمرانية بإسطنبول، الأحد، بعنوان "نسير من أجل شهدائنا وفلسطين" بمشاركة عديد من منظمات المجتمع المدني.

وامتدت المسيرة من محطة مترو أنفاق "يمان أفلر" حتى ميدان عمرانية في الطرف الآسيوي لإسطنبول بحضور عشرات الآلاف.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات عليها كتابات مثل "إسرائيل تنظيم إرهابي"، و"الأخوَّة تتطلب ثمناً"، و"فلسطين حرة من النهر إلى البحر".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشنُّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلاً، و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

كما رددوا هتافات تعبر عن التضامن مع الجنود الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع إرهابيين شمالي العراق، وأخرى تندد بممارسات إسرائيل.

يشار إلى أن الجيش التركي كثف عملياته على أوكار الإرهابيين شمالي العراق وسوريا بعد استشهاد 12 جندياً وإصابة 13 آخرين مؤخراً جراء هجمات إرهابية.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية لمكافحة تنظيم "PKK" الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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