شدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى مناطق القطاع كافة".

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مكتبه بقصر لوسيل بالدوحة، التي يزورها حاليّاً الوزير الأمريكي في إطار جولة شرق-أوسطية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن اللقاء استعرض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها.

كما جرت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب الوكالة.

وأكد أمير قطر خلال اللقاء "أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومُستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

ووصل بلينكن إلى الدوحة قادماً من الأردن وتركيا في إطار جولة تشمل أيضاً الإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية.

وترعى الدوحة وواشنطن، إلى جانب القاهرة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى "حماس"، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.