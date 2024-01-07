سياسة
2 دقيقة قراءة
أمير قطر لبلينكن: يجب وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين فوراً
شدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالدوحة، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى مناطق القطاع كافة.
أمير قطر لبلينكن: يجب وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين فوراً
أمير قطر يشدد لبلينكن على أهمية وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين فوراً / وكالة الأنباء القطرية "قنا" / Others
7 يناير 2024

شدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على "أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى مناطق القطاع كافة".

جاء ذلك خلال لقاء أمير قطر بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مكتبه بقصر لوسيل بالدوحة، التي يزورها حاليّاً الوزير الأمريكي في إطار جولة شرق-أوسطية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن اللقاء استعرض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها.

كما جرت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب الوكالة.

وأكد أمير قطر خلال اللقاء "أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومُستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

ووصل بلينكن إلى الدوحة قادماً من الأردن وتركيا في إطار جولة تشمل أيضاً الإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية.

وترعى الدوحة وواشنطن، إلى جانب القاهرة، جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى "حماس"، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us