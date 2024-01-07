سياسة
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تلبيةً لدعوة السيسي.. عباس في القاهرة لبحث "وقف فوري" للحرب على غزة
وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بهدف بحث سبل "الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
تلبيةً لدعوة السيسي.. عباس في القاهرة لبحث "وقف فوري" للحرب على غزة
الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة تلبية لدعوة نظيره المصري لبحث وقف الحرب على غزة / صورة: Reuters
7 يناير 2024

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى القاهرة، لبحث سبل "الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الزيارة الرسمية تأتي تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دون تحديد مدة الزيارة.

ونقلت الوكالة عن السفير الفلسطيني لدى مصر، دياب اللوح، قوله إن لقاء قمة سيجمع عباس مع السيسي (لم يحدد موعده) لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنُّها إسرائيل على الشعب في أنحاء الأراضي الفلسطينية كافة.

وسيبحث الرئيسان، حسب السفير "الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة" ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس.

وأكد اللوح أن الزيارة تهدف كذلك إلى "إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية".

كما تهدف القمة إلى فتح أفق سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة والمتصلة جغرافيّاً على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وتوسطت القاهرة، بجانب الدوحة وواشنطن، في هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل و"حماس"، انتهت صبيحة 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أسفرت عن تبادل أسرى بين الطرفين، ودخول كميات محدودة من المساعدات الإغاثية والوقود إلى قطاع غزة المحاصَر.

ويشنُّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة، بالإضافة إلى 337 شهيداً في مدن وبلدات الضفة الغربية، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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