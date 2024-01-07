سياسة
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وزير إيطالي يدعو لإنشاء جيش أوروبي.. وموسكو تتهكم: ليتعلم حماية حدوده أولاً
تهكمت روسيا على تصريح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، بشأن ضرورة أن يكون للاتحاد الأوروبي جيش يمكنه من لعب دور في حفظ السلام ومنع الصراعات.
وزير إيطالي يدعو لإنشاء جيش أوروبي.. وموسكو تتهكم: ليتعلم حماية حدوده أولاً
زاخاروفا: ليتعلم الاتحاد الأوروبي كيف يحمي حدوده قبل إنشاء جيش / صورة: AP
7 يناير 2024

دعا وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إلى إنشاء جيش موحّد للاتحاد الأوروبي "يمكنه من لعب دور في حفظ السلام ومنع الصراعات".

وقال تاجاني، الأحد، في مقابلته مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، إن حزب "فورزا إيطاليا" Forza Italia الذي يترأسه، يعطي الأولوية لتعاون أقوى في مجال الدفاع في أوروبا.

وتابع: "في عالم تحدث فيه الأزمات في الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي، وحيث يوجد لاعبون أقوياء مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا، يجب أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي (جيش) للعب دور أكثر فعالية لمنع الصراعات".

وأضاف: "إذا أردنا أن نكون قوة حفظ سلام في العالم، فنحن في حاجة إلى جيش أوروبي، وهذا شرط أساسي لوجود سياسة خارجية أوروبية فعالة".

وأشار إلى أن هذا الجيش سيكون لأمن الأوروبيين، مضيفاً: "لا حماية لمواطني الاتحاد الأوروبي إلا من خلال شيء موجود بالفعل، وهو الاتحاد الأوروبي".

كما أكد الوزير تاجاني أهمية تغيير نظام قيادة الاتحاد الأوروبي وتطبيق نظام ذي رئاسة واحدة بدلاً من رئاسة المجلس الأوروبي ورئاسة المفوضية الأوروبية.

"ليتعلم كيف يحمي حدوده"

في السياق، تهكمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الإيطالي.

وقالت زاخاروفا، في تدوينة نشرتها، الأحد، عبر تطبيق تليغرام قائلة: "جيش للاتحاد الأوروبي؟ ربما عليكم بدء تطوير لقاحكم الخاص ضد كوفيد! أو تعلم كيفية حماية حدود الاتحاد الأوروبي بطريقة إنسانية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية! أو حل مشكلة اللاجئين والمهاجرين! ثم بعد ذلك فقط أنشؤوا جيشاً".

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفهم أيضاً بشكل جيد نوع الوقود الذي ستعمل به المركبات العسكرية والطائرات حال إنشاء ذلك الجيش المشترك.

وتابعت: "من ثمَّ سيأتي الرئيس الأمريكي إلى بروكسل ويقول إنه سيزيد سعر الوقود إذا لم يهاجموا مَن يشير إليه بإصبعه".

وتابعت: "بالمناسبة، لماذا إذاً كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ودول الناتو، تدفع مبالغ ضخمة للخزانة المشتركة، في الواقع لواشنطن، لضمان أمنها كما يُقال؟".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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