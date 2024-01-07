أكدت حركة حماس أن المقاومة الفلسطينية تتحكم بكل قوّة واقتدار في مسار المعركة في قطاع غزة، وذلك بعد دخول الحرب شهرها الرابع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للقيادي في حماس أسامة حمدان مساء الأحد في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال حمدان: "إننا نؤكّد أن هذا الاغتيال الجبان (اغتيال صالح العاروري)، لن يُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة".

وأشار إلى أنه "مع بداية عام 2024، وإلى اليوم بعد مرور ثلاثة أشهر، أطلقت وتطلق كتائب القسّام والمقاومة الفلسطينية صواريخها التي وصلت قلب الكيان الصهيوني، لتثبت من جديد أنها تتحكم بكل قوّة واقتدار في مسار المعركة، ولديها في جعبتها الكثير".

وأردف أن "جيش الاحتلال يدعي أنه يبدأ مرحلة ثالثة من المعركة رغم عدم قدرته على تحقيق أي من أهدافه ولا تحرير أسير واحد من أسراه".

وذكر أن نحو 4% من سكان قطاع غزَّة هم بين شهيد ومفقود وجريح، وأن "الاحتلال النازي دمَّر نحو 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزَّة، بغرض فرض التهجير القسري على المدنيين".

وفي سياق ذلك، أكد حمدان أن "حديث قادة الاحتلال المجرمين المتكرّر عنْ الهجرة الطوعية لسكّان غزَّة، ما هو إلا تعبير عن أوهام وأحلام لن تتحقّق، وسيهاجر هؤلاء المستوطنون الغرباء عن أرضنا، مرّة أخرى وللأبد، إلى أوطانهم التي جاؤوا منها".

وجدد حمدان "تأكيد أنَّ قطاع غزَّة لن يكون إلاّ فلسطينياً خالصاً، وشعبنا هو من يقرّر حاضره ومستقبله، الذي لن يكون إلا جزءاً أصيلاً من دولة فلسطين المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس".

وفيما يتعلق بمحاكمة الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية، أوضح حمدان: "نثمّن ونقدّر عالياً مواقف جنوب إفريقيا الصديقة، في التضامن مع شعبنا ورفضها للعدوان الصهيوني، وكان آخر هذه المواقف رفعها دعوى قضائية ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل حول جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية".

ودعا القيادي الفلسطيني جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي إلى دعم وتأييد موقف جنوب إفريقيا، "والبناء عليه، لمزيد من رفع دعاوى في المحاكم الدولية، تقاضي هذا الكيان الفاشي على جرائمه بحق شعبنا".