سياسة
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بلينكن يرفض تهجير الفلسطينيين.. ووزير خارجية قطر: مفاوضات الهدنة بغزة معقدة
أورد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بغزة عملية معقَّدة، و"جارية، وتمرّ بتحديات"، فيما قال نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ترفض تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
بلينكن يرفض تهجير الفلسطينيين.. ووزير خارجية قطر: مفاوضات الهدنة بغزة معقدة
وزير خارجية قطر ونظيره الأمريكي في المؤتمر الصحفي المشترك بالعاصمة القطرية الدوحة / صورة: AFP
8 يناير 2024

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية، في إشارة إلى صالح العاروري "يمكن أن يؤثر" في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ولفت الوزير القطري، مساء الأحد، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في الدوحة، إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة "جارية وتمر بتحديات".

والثلاثاء الماضي، أعلنت حركة حماس اغتيال العاروري و6 آخرين، بينهم 2 من قادة القسام و4 من كوادر الحركة، في بيروت.

وقال وزير خارجية قطر إن "جهودنا تتركز حالياً على وقف القتال في غزة، والتأكيد أن غزة جزء من الأرضي الفلسطينية، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية، ووحده الشعب الفلسطيني من يملك القرار فيها".

ورداً على سؤال بشأن تأثيرات مقتل القيادي بحماس صالح العاروري، في بيروت، أضاف: "فيما يتعلق بالمفاوضات، وهي جارية، نعم تمر بتحديات، وبالطبع قتْل أحد كبار حماس يمكن أن يؤثر في هذه العملية المعقدة".

واستدرك: "لكننا لا نستسلم ونتحرك للأمام، ونستمر في نقاشات مع جميع الأطراف ونحاول الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن، يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة، وزيادة المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والسجناء".

وأوضح الوزير أن "المباحثات تطرقت إلى أهمية وقف الحرب في غزة، ومفاوضات الأسرى والسجناء، وسبل الوصول لهدنة إنسانية جدية بالقطاع، وبحث محاولة منع اتساع رقعة الصراع، والتطورات الأخيرة في سوريا ولبنان والبحر الأحمر".

وشدد وزير الخارجية القطري خلال اللقاء على "ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية؛ من أجل وقف إطلاق النار لحقن الدماء، وحماية المدنيين وإيصال المساعدات، والحد من اتساع دائرة النزاع في المنطقة".

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في المؤتمر الصحفي المشترك ذاته، إنه "لا يمكن ولا ينبغي إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة".

وشدد بلينكن على أنه "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، معرباً عن رفض واشنطن التصريحات التي أطلقها سياسيون ومسؤولون إسرائيليون في الأيام الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة.

ووصف بلينكن مثل تلك التصريحات الإسرائيلية بأنها "غير مسؤولة" وتجعل الوضع أكثر صعوبة.

وفي الأسابيع الأخيرة، دعا سياسيون إسرائيليون بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والنائب في الكنيست عن حزب "الليكود" الحاكم داني دانون، إلى تشجيع "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، الأمر الذي أثار انتقادات أمريكية ودولية وعربية.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جر يحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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