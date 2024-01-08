استُشهدت طفلة عمرها أربع سنوات، وشاب وزوجته، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم على حاجز بيت إكسا العسكري، شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبتين في أثناء مرورهما عبر الحاجز، ما أدى إلى إصابة مواطن كان يقود مركبته بحجة محاولته تنفيذ عملية دهس ومعه زوجته، كما أُصيبت طفلة كانت توجد في سيارة أخرى.

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الطفلة رقية أحمد عودة أبو دهوك جهالين، من سكان بيت إكسا، والشاب محمد مزيد أبو عيد، من بلدة بدو المجاورة، وزوجته ضحى نبيه أبو عيد، التي كانت معه في نفس السيارة، علماً بأن الطفلة جهالين كانت بصحبة عائلتها بسيارة أخرى في المكان.

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز بالكامل ومنعت الدخول أو الخروج من القرية، ومنعت مركبات الإسعاف الفلسطينية من نقل المصابين.

وباستشهاد الطفلة جهالين، والشاب أبو عيد وزوجته، يرتفع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 11 شهيداً.

واستُشهد، أمس (الأحد)، 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، 7 منهم بقصف إسرائيلي على جنين، وآخر متأثراً بجراحه في جنين (شمال)، وآخر قرب رام الله (وسط)، وفقاً لوزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينيتين.

اقتحامات للاحتلال

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على مدن الضفة الغربية، إذ اقتحم رام الله من محورها الشمالي، كما جرت مواجهات قرب الخليل.

وقد داهمت قوات الاحتلال أحياء في رام الله، وسيّرت دوريات في شارع الإرسال، واقتحمت عدة بنايات، واعتقلت 3 فلسطينيين بينهم طبيب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث داهمت قوات راجلة أحياء سكنية بالبلدة.

وقد تصدى الشبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال واشتبكوا معها، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم كما ألقت قنابل مضيئة على البلدة قبل أن تنسحب في وقت لاحق.

كما اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معزَّزةً بفرق من الشرطة الإسرائيلية مخيم شعفاط للاجئين شرقيّ القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم، وأن جنود الاحتلال شرعوا في مداهمة بعض أحيائه، حيث اندلعت مواجهات مع عدد من شبان المخيم.

وفي السياق، أفادت "وفا" باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم (الاثنين)، بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل، حيث فتشت عدداً من منازل المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة العلقة في بلدة دورا جنوب الخليل، وداهمت وفتشت منزل الأسير عايد دودين، وفجّرت أبواب عدد من المنازل القديمة وغير المأهولة وفتّشتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة رقعة ببلدة يطا، وداهمت عدداً من المنازل وفتّشتها، عُرف من بين أصحابها، رأفت خالد جبور، ومنازل أخرى تعود لنفس العائلة.

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنّ "3 فلسطينيين، بينهم طفل، قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية، في أثناء تنفيذ عملية طعن"، وفق ادّعائها.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة خلّفت حتى الأحد، 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.