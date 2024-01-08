سياسة
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عشرات الشهداء بالقصف المتواصل على غزة.. و6 آلاف جريح بحاجة للعلاج في الخارج
في اليوم الـ94 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، شن الطيران الحربي غارات عنيفة على وسط وجنوبي القطاع أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات، فيما ناشد المكتب الإعلامي في غزة فتح معبر رفح لتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج فوراً.
عشرات الشهداء بالقصف المتواصل على غزة.. و6 آلاف جريح بحاجة للعلاج في الخارج
القصف الإسرائيلي يستهدف جنوب قطاع غزة مخلّفاً عشرات الشهداء والجرحى / صورة: Reuters
8 يناير 2024

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من غزة في اليوم الـ94 من عدوانه المستمر مخلفاً مزيداً من الشهداء والجرحى، وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع استشهاد 249 فلسطينيا وإصابة 510 آخرين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكب، الأحد، مجازر جديدة بحق المدنيين أسفرت عن استشهاد 160 فلسطينياً وإصابة 250 آخرين بينهم أطفال.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الاثنين، بغارات عنيفة منازل في دير البلح، وسط القطاع، خلّفت 18 شهيداً وعشرات المصابين، كما شنّت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مخيم المغازي الذي يقع أيضاً وسط القطاع.

وكشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، أن "مستشفى شهداء الأقصى" وحده في مدينة دير البلح استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية "73 شهيداً و99 مصاباً".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، بأن طواقهما نقلت، الأحد، "شهيداً و17 إصابة جراء قصف الاحتلال منزلين في دير البلح، وإطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين عند شارع صلاح الدين (الرئيسي في القطاع)".

واستُشهد 8 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل في حي المنارة شرقي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد استشهاد 71 فلسطينياً بينهم 14 طفلاً جراء القصف الإسرائيلي المكثف الجوي والبري والبحري على خان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومن بين الشهداء الصحفيان مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح، وقد استهدف جيش الاحتلال سيارتهما بالصواريخ، فيما كانا متوجهين إلى رفح.

كما أطلقت طائرة مسيّرة لجيش الاحتلال النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرقي خان يونس، كما قصفت طائرات الاحتلال مباني كلية العلوم والتكنولوجيا جنوبي خان يونس.

وفي شمالي القطاع استُشهد 60 فلسطينياً على الأقل في قصف استهدف منزلاً في منطقة الفالوجة بمخيم جباليا.

قصف أونروا

كشفت مصادر طبية عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينياً وإصابة نحو 50 جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة المغازي الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تؤوي نازحين.

كما اندلعت حرائق في شارع صلاح الدين قرب المنطقة ذاتها، وذلك إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بشكل عنيف.

وقالت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن 1.9 مليون شخص من سكان قطاع غزة جرى تهجيرهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى أن هناك 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 تابعة لأونروا تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة في تصريح صحفي، إن "واقع الدفاع المدني في القطاع صعب جداً ومنظومتنا انهارت بنسبة 70%"، مؤكداً أن إسرائيل "ترتكب جرائم بحق المدنيين العزل في القطاع".

إجلاء آلاف الجرحى

إلى ذلك، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إلى فتح معبر رفح وتحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج "بشكلٍ فوريّ وعاجل"، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع جراء الحرب الإسرائيلية.

وأشار المكتب الإعلامي في تصريح صحفي إلى أن الحرب الإسرائيلية أخرجت "30 مستشفى عن الخدمة تماماً"، مضيفاً أن أعداد الإصابات بين الفلسطينيين بلغت "أكثر من 58 ألف إصابة، بينها 6 آلاف إصابة إنقاذ حياة، وقرابة 5 آلاف إصابة خطيرة".

وناشد المكتب "الأشقاء في مصر فتح معبر رفح بشكل عاجل، والموافقة على تحويل 6 آلاف جريح للعلاج في الخارج فوراً، لعدم مقدرة المستشفيات في قطاع غزة على علاج هذا العدد الهائل من الجرحى، أصحاب الإصابات الحرجة والخطيرة".

وأوضح أنه "يُسمح يومياً بتحويل من 10 إلى 20 جريحاً فقط، وهذا العدد القليل يعمل على تفاقم المعاناة للجرحى الذين تزداد أعدادهم بالمئات بشكل يومي".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي "المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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