قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، في بيان، الأحد، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تفيد بأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن معظم العمليات الجراحية التي أُجريت للأطفال، جرت دون تخدير. ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر والمعدات الطبية في القطاع.

وأفرد البيان حيزاً لتصريحات منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، الذي قال إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".

ضغط هائل

في السياق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن "الضغط على سكان غزة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحملون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه".

وقال سكوت أندرسون، نائب مدير عمليات غزة بالوكالة -في مقابلة مع قناة سي إن إن الأميركية- إن "الوضع أصبح صعباً جداً، لا سيما أننا في فصل الشتاء، ومعظم السكان يعيشون في خيام".

وأردف أن "غزة تحولت لمدينة الخيام، ويبذل سكانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم".

يونيسف: لا يمكن للعالم البقاء متفرجاً

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً وأطفال قطاع غزة الآن بين قتيل ومحروم، في ظروف معيشية تتدهور بسرعة".

وأضافت المنظمة -في تدوينة على حسابها بمنصة إكس- أن “أطفال غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض.. لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً، هذا يجب أن يتوقف".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.