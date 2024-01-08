سياسة
3 دقيقة قراءة
نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يومياً في غزة.. واستياء دولي من أوضاعهم
قالت منظمة إنقاذ الطفولة إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة، حيث يعيش السكان وسط ظروف قاسية دون غذاء ومأوى ومياه في القطاع الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يومياً في غزة.. واستياء دولي من أوضاعهم
نحو 10 أطفال يفقدون سيقانهم يومياً في غزة / صورة: Reuters
8 يناير 2024

قالت منظمة إنقاذ الطفولة، إن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، في بيان، الأحد، أن تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تفيد بأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن معظم العمليات الجراحية التي أُجريت للأطفال، جرت دون تخدير. ولفت في هذا السياق إلى عدم توفر الكوادر والمعدات الطبية في القطاع.

وأفرد البيان حيزاً لتصريحات منسق شؤون المنظمة في فلسطين جيسون لي، الذي قال إن "معاناة الأطفال في هذا الصراع لا يمكن تصورها".

ضغط هائل

في السياق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن "الضغط على سكان غزة هائل، ولا نعلم كم من الوقت سيتحملون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه".

وقال سكوت أندرسون، نائب مدير عمليات غزة بالوكالة -في مقابلة مع قناة سي إن إن الأميركية- إن "الوضع أصبح صعباً جداً، لا سيما أننا في فصل الشتاء، ومعظم السكان يعيشون في خيام".

وأردف أن "غزة تحولت لمدينة الخيام، ويبذل سكانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم".

يونيسف: لا يمكن للعالم البقاء متفرجاً

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه "لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً وأطفال قطاع غزة الآن بين قتيل ومحروم، في ظروف معيشية تتدهور بسرعة".

وأضافت المنظمة -في تدوينة على حسابها بمنصة إكس- أن “أطفال غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض.. لا يمكن للعالم أن يقف متفرجاً، هذا يجب أن يتوقف".

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمِّرة على غزة، خلّفت حتى الأحد، 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us