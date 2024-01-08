سياسة
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"كانوا يستعدون لشن هجمات".. تركيا تعلن تحييد 5 إرهابيين من PKK شمالي سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إنه جرى تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا كانوا يستعدون لشن هجمات إرهابية في منطقتي عمليتَي "درع الفرات" و"نبع السلام".
"كانوا يستعدون لشن هجمات".. تركيا تعلن تحييد 5 إرهابيين من PKK شمالي سوريا
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG شمالي سوريا / صورة: وزارة الدفاع التركية / Others
8 يناير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الاثنين، مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد إرهابيي التنظيم شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين الخمسة كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتَي عمليتَي "درع الفرات" و"نبع السلام".​​​​​​​

وخلال السنوات الماضية، نفَّذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهَّرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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