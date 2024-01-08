أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الاثنين، مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد إرهابيي التنظيم شمالي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابيين الخمسة كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتَي عمليتَي "درع الفرات" و"نبع السلام".​​​​​​​

وخلال السنوات الماضية، نفَّذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمَي داعش وPKK/YPG الإرهابيَّين.

وطهَّرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.