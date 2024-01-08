أوردت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس خيار إغلاق بعض الوزارات الحكومية الصغيرة، في محاولة لضبط النفقات.

وذكرت الإذاعة أن النقاش يتمحور حالياً حول إمكانية الإبقاء على تعيين الوزير في منصبه رغم إغلاق وزارته، وذلك تجنباً لأزمة ائتلافية محتملة؛ بحيث يبقى وزيراً بلا حقيبة.

ومن المنتظر عقد جلسة الحكومة، الخميس المقبل، لمناقشة الموازنة العامة "وحتى ذلك الحين يحاول مقربون من رئيس الوزراء صياغة قرار بشأن الوزراء في الوزارات الصغيرة المحتمل الاستغناء عنها وإغلاقها".

وزادت: "الموازنة بشكلها الحالي قد تؤدي إلى تفكيك حكومة الطوارئ".

والأسبوع الماضي، قالت وزارة المالية إن الحرب ستكلف على الأرجح ما لا يقل عن 50 مليار شيكل (14 مليار دولار) أخرى في عام 2024.

وذكرت الوزارة في تقرير قدمته للكنيست (البرلمان)، أن الحرب إذا استمرت حتى فبراير/شباط المقبل فإنها ستؤدي إلى زيادة عجز موازنة 2024 إلى 3 أضعاف تقريباً، بواقع نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقبل أي تعديلات، تبلغ موازنة العام الجاري في إسرائيل التي أُقرّت مبدئياً خلال مايو/أيار 2023، نحو 514 مليار شيكل (140 مليار دولار).

وفي 4 ديسمبر/كانون الأول 2023 رفعت وزارة المالية تقديراتها لتكلفة الحرب على قطاع غزة إلى 191 مليار شيكل (51 مليار دولار) خلال العام المنصرم، مع استمرار العمليات جواً وبراً وبحراً.

وكانت التقديرات السابقة للوزارة تشير إلى 163 مليار شيكل (44 مليار دولار)، سبقتها تقديرات بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأحد، "22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.