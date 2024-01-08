قالت منظمة الصحة العالمية إن مستشفى "شهداء الأقصى"، وسط قطاع غزة، فقد الكثير من موظفيه، وإنه يعمل حالياً بنحو 30% فقط ممن كانوا يعملون قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

جاء ذلك في تقرير نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، عقب زيارة أجراها فريق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى مستشفى الأقصى، أمس (الأحد).

ووفق التقرير، قال شون كيسي، منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية، إن المشهد في المستشفى "فوضوي"، وإن موقعة "قريب من المنطقة التي جرى إخلاؤها أمس (السبت)".

وأضاف: "فقد المستشفى الكثير من موظفيه، ويعمل حالياً بنحو 30% من الموظفين الذين كانوا موجودين قبل بضعة أيام فقط".

وقبل أيام، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر بإخلاء المنطقة المحيطة بالمستشفى بمدينة دير البلح من خلال منشورات أسقطتها من الجو.

والأحد، قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن "الاحتلال الاسرائيلي يرهب المرضى والطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى من خلال المسيّرات".

وأشارت إلى أن "المُسيّرات الإسرائيلية تطلق نيرانها بكثافة تجاه أقسام وساحات مستشفى شهداء الأقصى وتستهدف كل من يتحرك"، موضحةً أن "الجرحى والمرضى يهربون من المستشفى تحت النيران الإسرائيلية".

والأحد، استهدفت هجمات جوية وبرية وبحرية إسرائيلية قطاع غزة، بعضها وقع في مدينة دير البلح (وسط)، وأسفرت عن قتلى وجرحى بينهم أطفال، نُقلوا إلى مستشفى الأقصى.

وأوضح كيسي أن "المستشفى يستقبل في بعض الأحيان، مئات الضحايا يومياً في قسم طوارئ صغير، كان به أمس (السبت) طبيب واحد يعمل طوال الليل".

وقال المسؤول بمنظمة الصحة العالمية: "تحدث إلينا مدير المستشفى، وقال إن طلبه الوحيد هو حماية المستشفى، رغم مغادرة كثير من موظفيه وتعرضه لضغوط هائلة، إلا أن الطلب الوحيد من مديره هو أن يضمن المجتمع الدولي حماية المستشفى والمستشفيات الأخرى المشابهة وعدم تعرضها للقصف، وأن لا يجري إخلاؤها، وأن يتمكن العاملون فيها من مواصلة عملهم".

وصباح الاثنين، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان مقتضب على تليغرام، أن المستشفى استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية "73 شهيداً و99 مصاباً".

وأوضح التقرير الأممي أن فريق منظمة الصحة العالمية أوصل إمدادات طبية لدعم 4500 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى لمدة 3 أشهر و500 مريض يحتاجون إلى علاج الرضوض.

وأشار كيسي إلى عزم المنظمة على إرسال طاقم طبي إلى المستشفى قائلاً: "نحن هنا لتوصيل بعض الإمدادات، ولكن أيضاً لاتخاذ الترتيبات اللازمة لإيفاد فريق طبي للطوارئ لتقديم الدعم، ونأمل أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك، لإضافة مزيد من الموارد البشرية إلى هذا المستشفى".

ومساء السبت، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" سحب موظفيها من المنطقة الوسطى بقطاع غزة، بما في ذلك مستشفى "شهداء الأقصى"، على خلفية ازدياد هجمات الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأحد، "22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.