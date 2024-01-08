يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمجلس الحرب الإسرائيلي، قبل أن يتوجه، الأربعاء، إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ويزور بلينكن، اليوم (الاثنين)، الإمارات العربية المتحدة والسعودية قبل الوصول إلى تل أبيب، حيث يُجري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين اعتباراً من الثلاثاء.

وهذه رابع جولة لبلينكن في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والجمعة، استهل الوزير الأمريكي جولته في المنطقة بزيارة تركيا، ثم توجّه إلى اليونان، ثم إلى الأردن، فقطر.

وحسب برنامج الزيارة، يستهلّ بلينكن اجتماعاته في تل أبيب، الثلاثاء، بلقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ثم يلتقي نظيره يسرائيل كاتس، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويجتمع بلينكن مجدداً مع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع، قبل أن يعقد اجتماعات منفصلة مع وزير الدفاع يوآف غالانت، ثم الوزير بالمجلس الحربي بيني غانتس.

وسبق لبلينكن أن شارك أكثر من مرة في اجتماعات المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وصباح الأربعاء المقبل، يلتقي بلينكن مع زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.

وظُهر اليوم ذاته يتوجه الوزير الأمريكي إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويعود بلينكن لاحقاً إلى تل أبيب، قبل مغادرته إلى المحطة التالية في جولته وهي العاصمة المصرية القاهرة.

كان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد أفاد في بيان قبيل الجولة، بأن زيارة بلينكن "ستتناول سبل حماية المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل قسري".

ويناقش بلينكن وفق المصدر ذاته أيضاً "آليات وقف العنف وتهدئة الخطابات والتخفيف من التوترات الإقليمية، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتجنب التصعيد في لبنان".

إضافةً إلى تهيئة الظروف للسلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، وصولاً لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وفق متحدث الخارجية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأحد، "22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.