سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد جولة عربية.. بلينكن يتوجه إلى إسرائيل ويجتمع بـ"مجلس الحرب"
يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، الإمارات العربية المتحدة والسعودية قبل الوصول مساءً إلى تل أبيب، حيث يُجري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين في زيارة تستغرق يومين تقوده أيضاً إلى رام الله، ضمن جولة لبحث تطورات الحرب على غزة.
بعد جولة عربية.. بلينكن يتوجه إلى إسرائيل ويجتمع بـ"مجلس الحرب"
أنتوني بلينكن يصل إلى تل أبيب ويجتمع بمجلس الحرب الإسرائيلي / صورة: AFP
8 يناير 2024

يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمجلس الحرب الإسرائيلي، قبل أن يتوجه، الأربعاء، إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

ويزور بلينكن، اليوم (الاثنين)، الإمارات العربية المتحدة والسعودية قبل الوصول إلى تل أبيب، حيث يُجري محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين اعتباراً من الثلاثاء.

وهذه رابع جولة لبلينكن في المنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والجمعة، استهل الوزير الأمريكي جولته في المنطقة بزيارة تركيا، ثم توجّه إلى اليونان، ثم إلى الأردن، فقطر.

وحسب برنامج الزيارة، يستهلّ بلينكن اجتماعاته في تل أبيب، الثلاثاء، بلقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ثم يلتقي نظيره يسرائيل كاتس، قبل أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويجتمع بلينكن مجدداً مع المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع، قبل أن يعقد اجتماعات منفصلة مع وزير الدفاع يوآف غالانت، ثم الوزير بالمجلس الحربي بيني غانتس.

وسبق لبلينكن أن شارك أكثر من مرة في اجتماعات المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي، خلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وصباح الأربعاء المقبل، يلتقي بلينكن مع زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.

وظُهر اليوم ذاته يتوجه الوزير الأمريكي إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويعود بلينكن لاحقاً إلى تل أبيب، قبل مغادرته إلى المحطة التالية في جولته وهي العاصمة المصرية القاهرة.

كان متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد أفاد في بيان قبيل الجولة، بأن زيارة بلينكن "ستتناول سبل حماية المدنيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في القطاع، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة بشكل قسري".

ويناقش بلينكن وفق المصدر ذاته أيضاً "آليات وقف العنف وتهدئة الخطابات والتخفيف من التوترات الإقليمية، بما في ذلك ردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتجنب التصعيد في لبنان".

إضافةً إلى تهيئة الظروف للسلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، وصولاً لإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وفق متحدث الخارجية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأحد، "22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us