أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، أن إسرائيل ستنتقل إلى مرحلة ثالثة "طويلة" من الحرب على قطاع غزة.

وقال غالانت لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن القوات الإسرائيلية ستتحوّل مما أسماه "مرحلة المناورة المكثفة" إلى "أنواع مختلفة من العمليات الخاصة"، دون تحديد موعد البدء بذلك، أو تفاصيل عن هذه العمليات.

لكنه أشار إلى أن "الفصل التالي من الحرب سيستمر لفترة أطول".

وأوضح غالانت أن هجوم حماس المفاجئ على بلدات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول "هز بشدة إحساس الإسرائيليين بالأمن، وغيّر بشكل عميق الطريقة التي ينظرون بها إلى العالم من حولهم، كما مثّل فشلاً كبيراً في الردع".

فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير: "إن مجلس الحرب غير مفوض للإعلان عن الانتقال إلى مرحلة عمليات محدودة في قطاع غزة".

ويأتي تصريح بن غفير في ظل تقارير عن خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، وأيضاً في ظل أنباء عن تحرك أمريكي لدفع تل أبيب إلى تخفيف وتيرة عملياتها العسكرية بالقطاع.

وفيما لم تعلن إسرائيل رسمياً الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، فإن تقارير عبرية تقول إن الأمر "سيكون على جدول أعمال لقاءات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب"، في زيارة هي الرابعة لبلينكن منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والخميس، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش "انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحرب في بعض المناطق بقطاع غزة مع قوات أصغر حجماً".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من "القصف الكثيف إلى القصف المحدد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود".

ويصل بلينكن إلى تل أبيب، مساء اليوم الاثنين، في زيارة تستغرق يومين، يجتمع خلالها بمجلس الحرب الثلاثاء، قبل أن يتوجه إلى رام الله بالضفة الغربية، الأربعاء، في إطار جولة بالمنطقة لبحث تطورات الحرب على غزة ومنع توسعها.

وفي السياق، شدد غالانت في تصريحاته للصحيفة الأمريكية على أن "إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة في تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة، وتحرير الرهائن (الإسرائيليين) المتبقين (في غزة)".

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ورداً على ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.