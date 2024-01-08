إلى جانب العدد الهائل من الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، فقد خلفت الهجمات دماراً واسعاً في البنية التحتية، وطالت أيضاً المعالم التاريخية والصروح الأثرية، وأبرزها تلك التي تقع في البلدة القديمة بمدينة غزة.

تضم البلدة بين جنباتها ممرات "سوق الزاوية" العتيقة التي تلوح في نهايتها مئذنة المسجد العمري أكبر وأقدم جوامع القطاع وبجوارهما "سوق القيسارية" التاريخي للذهب، ويحيط بكل ذلك طرقات تعود بعض حجارتها إلى فترة الحكم العثماني للبلاد.

وليس بعيداً عن هذه المعالم تقع كنيسة القديس برفيريوس ويلاصقها مسجد كاتب ولاية اللذان ظلا لعقود طويلة رمزاً للتسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين في غزة.

كل هذه المباني كانت تحتاج إلى أقل من ساعة واحدة فقط لزيارتها والانتقال عبرها إلى عمق تاريخ غزة الضارب في القدم.

لكنك الآن فقدت هذه الفرصة، فالآليات العسكرية الإسرائيلية حولت البلدة القديمة إلى أكوام من الحجارة والرماد بعد أن اجتاحتها ضمن عملياتها البرية المتواصلة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

سوق الزاوية

وبالاتجاه نحو الشرق من "ميدان فلسطين" المدمر سيكون أمامك "سوق الزاوية" أحد أشهر وأقدم أسواق مدينة غزة القديمة.

ويعتبر السوق امتداداً تاريخياً لـ"سوق القيسارية" الأثري، الذي يعود تأسيسه إلى العصر المملوكي ويعرف حاليا باسم سوق الذهب.

لن تنجح في تخطي السوق لأنك ستواجه في المنتصف حفرة كبيرة خلفها صاروخ إسرائيلي استهدف المنطقة، لتعود أدراجك إلى طريق آخر انطلاقاً من ميدان فلسطين.

الاتجاه شرقاً سيكون خيارك أيضاً هذه المرة عبر شارع تنتشر على جانبه متاجر الملابس والأقمشة والأدوات المنزلية وغالبيتها مدمرة إما كلياً أو جزئياً أو طالتها حرائق قذائف الدبابات.

قبل أن تصل إلى نهاية الطريق ستدخل يساراً إلى مدخل سوق القيسارية المخصص لبيع الذهب والذي يعود إلى العهد المملوكي.

المسجد العمري

وإلى جوار مدخل "القيسارية" كان المسجد العمري، أقدم وأكبر مساجد قطاع غزة، يفتح بوابته الكبيرة للمصلين، لكن هذه البوابة أغلقتها الآن حجارتها المدمرة.

وفي بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قصفت الطائرات الإسرائيلية مئذنة المسجد وباحته الخلفية وجزءاً كبيراً من مبناه.

ويُعدّ "العمري" الذي أُسس قبل أكثر من 1400 عام ثالث أكبر مسجد في فلسطين بعد "الأقصى" في القدس، و"أحمد باشا الجزار" في عكا، ويوازيه بالمساحة "جامع المحمودية" في يافا، وفق مصادر فلسطينية.

المسجد والكنيسة

ما فعلته الآليات الإسرائيلية ببلدة غزة القديمة لم ينته هنا، فالجانب الجنوبي من البلدة فيه معالم تاريخية إسلامية ومسيحية جرى تدميرها.

في المدخل الشمالي لحي الزيتون على الكتف الجنوبي للبلدة القديمة كان هناك رمز للتعايش الإسلامي المسيحي في غزة وهو مسجد كاتب ولاية، الذي يشترك بجدار واحد مع كنيسة القديس "برفيريوس".

الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت الكنيسة الأهم في غزة ودمرت أجزاء واسعة منها، فيما قصفت الدبابات المسجد لتوقع أضراراً بالغة فيه.

أما "كاتب ولاية" فيعتبر من المساجد الأثرية المهمة بغزة وتقدر مساحته بنحو 377 متراً مربعاً، ويرجع تاريخ بنائه إلى حكم الناصر محمد بن قلاوون في ولايته الثالثة سنة (709- 741هـ/ 1341- 1309م)، ويدلل على ذلك اللوحة التأسيسية الموجودة أسفل المئذنة والتي كتب عليها "ابتغاءً لوجه الله تعالى في مستهل شهر ذي الحجة (725هـ 1325م) زمن السلطان (محمد بن قلاوون)".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.