سياسة
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شاهد | متظاهرون ضد نتنياهو يغلقون مدخل الكنيست والشرطة تفرّقهم بالقوة
فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة، الاثنين، متظاهرين أغلقوا مدخل الكنيست بالقدس الغربية، وسط هتافات مطالِبة بإجراء "الانتخابات فوراً"، لاستبدال الحكومة ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.
شاهد | متظاهرون ضد نتنياهو يغلقون مدخل الكنيست والشرطة تفرّقهم بالقوة
متظاهرون يغلقون مدخل الكنيست للمطالبة برحيل نتنياهو والشرطة تفرّقهم بالقوة / صورة: AA
8 يناير 2024

فرّقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة، الاثنين، متظاهرين أغلقوا مدخل الكنيست بالقدس الغربية، وسط هتافات مطالِبة بإجراء "الانتخابات فوراً"، لاستبدال الحكومة ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية بأن ضباط الشرطة ألقت القبض على أحد المتظاهرين، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين منظّمي المظاهرة "أشخاص قُتل أفراد من عائلاتهم" في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على غلاف قطاع غزة.

ونقلت هآرتس عن روني غورين بن تسفي، الذي قُتل شقيقه يوناتان ريختر في غلاف قطاع غزة: "قُتل أخي بسبب رجل يشن منذ 8 سنوات حرباً خاصة ضد الدولة بأكملها حتى يتمكن من البقاء على قيد الحياة والتهرب من العدالة" في إشارة إلى نتنياهو.

وأضاف متحدثاً عن رئيس الوزراء الإسرائيلي: "يستمر في سرقة أموالنا، ولا يتبع أكاذيبه إلا الحمقى. وهو نرجسي لم يفكر قط في أمن الوطن ومواطنيه".

وتابع: "لا توجد دولة إصلاحية في العالم لا يستقيل رئيس وزرائها في اليوم التالي (في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول). لدينا نظام أمني قوي سيحمينا دائماً".

وتزايدت في الأيام الأخيرة المطالبات بإجراء انتخابات في إسرائيل لاستبدال الحكومة، في ظل استطلاعات رأي متعددة تشير إلى تراجع شعبية نتنياهو على خلفية سياساته وعدم تحمله مسؤولية "الفشل الأمني" الذي حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

ومنذ ذلك اليوم، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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