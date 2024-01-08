كشف وزير الصحة الإسرائيلي أوريئيل بوسو، الاثنين، عن إصابة 13 ألفاً من مواطنيه بينهم 2500 جندي منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار الكنيست "البرلمان"، الاثنين، إلى أنه جرى الكشف عن هذه المعطيات خلال جلسة للجنة الصحة البرلمانية.

وقال الكنيست في بيان: "إن وزير الصحة أشار خلال مداخلته إلى تخصيص مليارَي شيكل (538 مليون دولار) لخطة الصحة النفسية عبر زيادة عدد الأسِرّة ضمن جهاز إعادة التأهيل من 900 سرير حالياً إلى 1500".

وتشير تقارير إسرائيلية إلى زيادة كبيرة في أعداد الإسرائيليين المحتاجين إلى برامج الصحة النفسية منذ بداية الحرب على غزة.

في السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة 19 جندياً وضابطاً بالمعارك في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه، أن عدد الجنود والضباط الجرحى بالمعارك البرية التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وصل إلى "1042 ارتفاعاً من 1023" جرى الإعلان عنهم أمس.

وبيّن الجيش أن 228 من هؤلاء الجنود بحالة خطيرة، و374 متوسطة، و440 طفيفة.

وأوضح أن 453 جندياً وضابطاً (ممن أصيبوا منذ بدء العملية البرية) ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات.

واستناداً إلى معطيات الجيش فإن "2438 جندياً أصيبوا منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي"، بينهم "375 يعانون جروحاً خطيرة، و647 متوسطة، و1416 طفيفة".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 510 من الضباط والجنود، بينهم 176 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة.

وينشر الجيش الإسرائيلي أسماء وتفاصيل الجنود الذين توافق العائلات على الإفصاح عن أسمائهم، بينما لا يشير أو يحصي عدد الضباط والجنود الذين ترفض العائلات الكشف عنهم.