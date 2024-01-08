قال مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، إن 12 ألفاً و161 اعتداء نفذتها السلطات الإسرائيلية ومستوطنوها ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية بما فيها القدس خلال عام 2023.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مقر مركز الإعلام الحكومي في رام الله بالضفة الغربية، مستعرضاً التقرير السنوي للانتهاكات الإسرائيلية.

وأفاد شعبان بأن "الانتهاكات الإسرائيلية في عام 2023 شكّلت، وعلى جميع الأصعدة، منعطفاً خطيراً على المستويات التشريعية والعملياتية التنفيذية على الأرض، ضاربةً عرض الحائط بأبسط أخلاقيات التعامل في الحروب والأزمات والنزاعات".

وذكر أنه "في عام 2023 نفذت سلطات الاحتلال ومستوطنوها 12 ألفاً و161 اعتداء منها 5308 بعد الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينها 2410 اعتداءات نفذها المستوطنون".

وأشار إلى أن 22 فلسطينياً قُتلوا برصاص المستوطنين خلال العام الماضي بينهم 10 بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ولفت شعبان إلى أن 25 تجمعاً بدوياً جرى تهجيرهم في الضفة الغربية وبادية القدس الشرقية خلال العام، بينهم 22 تجمعاً بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتضم التجمعات 266 عائلة، بما مجموعه 1517 فرداً، وفق المسؤول الفلسطيني.

وقال: "هذا يدل على الشكل الذي أخذه إرهاب المستوطنين كمهمة قذرة جرى تكليفهم بها من المستوى الرسمي في دولة الاحتلال".

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية والمستوطنين قطعوا وأتلفوا خلال العام الماضي، 21731 شجرة في الأراضي الفلسطينية من ضمنها 18964 شجرة زيتون.

وخلال عام 2023، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 1330 إخطاراً لهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، فيما نفذت 514 عملية هدم، شملت 659 منشأة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأشار شعبان إلى أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس بلغ 730 ألفاً و330 مستوطناً موزعين على 180 مستوطنة، و194 بؤرة منها 93 بؤرة رعوية.

وأقام المستوطنون الإسرائيليون خلال العام الماضي 18 بؤرة استيطانية جديدة، 8 منها أقيمت بعيد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينها 14 بؤر رعوية.​​​​​​​

شعبان بيّن أن السلطات الإسرائيلية صادرت خلال 2023 ما يزيد على 50 ألفاً و524 دونماً (الدونم يعادل ألف متر مربع) تحت مسميات (إعلان محميات طبيعية، أوامر استملاك، أوامر وضع يد).

ومنذ اندلاع حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات، كما كثف المستوطنون الإسرائيليون انتهاكاتهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.