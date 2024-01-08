سياسة
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وزارة الدفاع التركية تحيّد عنصرين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق
أكدت وزارة الدفاع التركية تحييد عنصرين إرهابيين من تنظيم PKK في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق، مشددة على أن الجيش سيواصل مكافحة التنظيم الإرهابي حتى تحييد آخر عنصر فيه.
وزارة الدفاع التركية تحيّد عنصرين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق
الدفاع التركية تعلن تحييد عنصرين إرهابيين شمال العراق / صورة: AA
8 يناير 2024

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات خاصة بالجيش التركي رصدت الإرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق.

وأكدت أن القوات حيّدت الإرهابيين، مشددة على أن الجيش التركي سيواصل مكافحة التنظيم الإرهابي حتى تحييد آخر عنصر فيه.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK بمناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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