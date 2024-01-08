أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن قوات خاصة بالجيش التركي رصدت الإرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق.

وأكدت أن القوات حيّدت الإرهابيين، مشددة على أن الجيش التركي سيواصل مكافحة التنظيم الإرهابي حتى تحييد آخر عنصر فيه.

وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK بمناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.