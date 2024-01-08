8 يناير 2024
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.
وذكرت الوزارة في بيان أن قوات خاصة بالجيش التركي رصدت الإرهابيين في منطقة عملية "المخلب-القفل" شمال العراق.
وأكدت أن القوات حيّدت الإرهابيين، مشددة على أن الجيش التركي سيواصل مكافحة التنظيم الإرهابي حتى تحييد آخر عنصر فيه.
وفي 17 أبريل/نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب-القفل" ضد معاقل PKK بمناطق متينا والزاب وأفشين-باسيان شمال العراق.
وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.