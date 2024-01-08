شدد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس على الرفض القاطع لأي مساعٍ أو محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لنظيره الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، بقصر الاتحادية بالقاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأوضحت الرئاسة المصرية في البيان أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور وفدي البلدين، بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.

وفيما اتفق السيسي وعباس على أن "القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق"، جرى تأكيد الدور المحوري الذي تضطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة لأداء دورها، وفق البيان.

من جهته، عرض السيسي خلال اللقاء الجهود المكثفة والاتصالات الجارية من قِبل مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار، والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أطلع عباس السيسي على آخر التطورات في الأرض الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة.

وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة العمل مع الأطراف كافة من أجل ضمان وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتحديداً في قطاع غزة.

وفي السياق، جدد عباس للسيسي رفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس المحتلة.

وقال إن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة هو الحل السياسي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وكان الرئيس الفلسطيني، وصل إلى القاهرة الأحد، في زيارة غير محددة المدة، لبحث سبل "الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره السيسي، تزامناً مع زيارة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن للمنطقة.

يأتي ذلك على وقع حرب مدمرة يشنّها الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.

ونجحت مصر مع قطر والولايات المتحدة في إتمام هدنة إنسانية للحرب انتهت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط محاولات مستمرة لتجديدها.