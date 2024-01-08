سياسة
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ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين في غزة إلى 112.. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين إلى 112 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بينما أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن "قلقها الكبير" إزاء "الحصيلة المرتفعة" للصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا في القطاع.
ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين في غزة إلى 112.. والأمم المتحدة تعرب عن قلقها
"حكومة غزة" تعلن ارتفاع حصيلة شهداء الصحفيين إلى 112 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: AA
8 يناير 2024

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين داخل القطاع إلى 112 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد استشهاد اثنين منهم بقصف إسرائيلي.

وقال المكتب في بيان مقتضب: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 112 صحفياً، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة (7 أكتوبر/تشرين الأول)، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين: الشهيد عبد الله بريص، والشهيد محمد أبو داير".

وأشار المكتب في بيانه إلى أن بريص وأبو داير "استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة (من دون تحديد المكان)".

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها

من جانبها، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين عن "قلقها الكبير" إزاء "الحصيلة المرتفعة" للصحفيين الفلسطينيين الذين استُشهدوا في قطاع غزة، بعدما استشهد صحفيان الأحد.

وأكدت المفوضية في رسالة على منصة إكس أن حالات "قتل جميع الصحفيين، بمن فيهم حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا "يجب أن تخضع لتحقيق شامل ومستقل لضمان الاحترام الصارم للقانون الدولي ويجب أن تخضع الانتهاكات للملاحقة" القضائية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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