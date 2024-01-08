جمعت حملة أطلقها "تجمع المحامين من أجل احترام التزامات فرنسا الدولية" (CJRF) أكثر من 44 ألف توقيع ضد مشروع قانون يُجرّم مناهضة الصهيونية.

واقترح مشروع القانون أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي من الجمهوريين، بحيث يجرّم ويدين كل أشكال التعبير عن إنكار وجود إسرائيل، أو يهينها بأي شكل ويثير الكراهية ضدها.

ومن شأن مشروع القانون المعروض على مجلس الشيوخ أن يعوق الاحتجاج على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في إطار القانون الدولي.

ويشكل مشروع القانون مخاطر جسيمة فيما يتعلق بالحريات الأساسية، وفقاً لما جاء في العريضة.

وانطلقت الحملة منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وجمعت 44 ألفاً و405 توقيعات رداً على مشروع القانون.