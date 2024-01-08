سياسة
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"ليس لدينا مشكلة".. لبنان: مستعدون لتطبيق القرار "1701" إذا انسحبت إسرائيل
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، إن بلاده مستعدة لتطبيق القرار "1701" إذا انسحبت إسرائيل من أراضيه، مشدّداً على أنه إذا طبقت هذه الأمور، فإنه "ليس لدى لبنان أيّ مشكلة".
"ليس لدينا مشكلة".. لبنان: مستعدون لتطبيق القرار "1701" إذا انسحبت إسرائيل
تصاعد الدخان بعد هجوم إسرائيلي على المنطقة السكنية الواقعة في بلدة الخيام في محافظة النبطية بجنوب لبنان، في 7 يناير/كانون الثاني 2024 / صورة: AA
8 يناير 2024

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الاثنين، استعداد بلاده لتنفيذ القرار الدولي 1701 "بحذافيره"، شرط انسحاب إسرائيل من أراضيه المحتلة، ووقف خروقاتها لسيادته جوّاً وبرّاً وبحراً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بو حبيب عقب لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مقر مجلس الوزراء وسط العاصمة بيروت.

وقال بو حبيب: "عرضنا الوضع في الجنوب والمساعي القائمة، إذ التقينا في نهاية الأسبوع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، كما سنلتقي وزيرة خارجية ألمانيا (أنالينا بيربوك)"، التي تزور لبنان الثلاثاء، قادمة من إسرائيل التي وصلت إليها الأحد.

وأضاف: "أبلغنا الجميع (المسؤولين الدوليين) أننا على استعداد لتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، أي إنه يجب العودة إلى خط الهدنة لعام 1949، ما يعني انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة وأن توقف خروقاتها البرية والبحرية والجوية".

وشدّد بو حبيب على أنه إذا طبقت هذه الأمور، فإنه "ليس لدى لبنان أي مشكلة، وهذا ما تبلّغه الحكومة اللبنانية للجميع".

وفي السياق، أشار الوزير اللبناني إلى أن الولايات المتحدة أوكلت إلى (مندوب الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط لشؤون الطاقة) آموس هوكستين، متابعة الأوضاع، وفي حال كانت لديه أمور إيجابية سيزور لبنان في وقت لاحق".

والأسبوع الماضي، أجرى هوكستين جولة في المنطقة، فقد زار إسرائيل ولبنان، ضمن مساعي منع التصعيد في المواجهات على الحدود بين الجانبين، إضافة إلى مساعي ترسيم الحدود البرية.

وفي 11 أغسطس/آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات "يونيفيل" الأممية.

والسبت الماضي قال بوريل، خلال تصريحات صحفية من بيروت، إن "الأولوية لتجنّب التصعيد الإقليمي، وتعزيز الجهود الدبلوماسية بهدف تهيئة الظروف للتوصل إلى سلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً منذ 8 من الشهر ذاته، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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