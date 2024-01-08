قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن استقالتها، الاثنين، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" المحلية أن "بورن" التقت مساء الأحد الرئيسَ إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه الرئاسي بالعاصمة باريس، وقدمت بورن استقالتها خلال اللقاء.

وحسب وكالات الأنباء كتبت بورن في استقالتها: "من الضروري أكثر من أي وقت مضى مواصلة الإصلاحات".

من جهته، نشر ماكرون تدوينة على حسابه عبر منصة "إكس" أعلن فيها قبول استقالة بورن وأعرب عن شكره إياها على جهودها "المثالية" رئيسةً لوزراء فرنسا.

وجرى تعيين بورن رئيسة للوزراء في مايو/أيار 2022، ويأتي رحيلها في أعقاب إقرار مشروع قانون الهجرة المتشدد والمثير للجدل في أواخر العام الماضي.

​​​​​​​وشهدت الأيام الأخيرة توقعات بأن يجري ماكرون تغييراً في حكومته.​​​​​​​

وكشف مصدر قريب من السلطة التنفيذية أن وزير التربية الوطنية غابرييل أتال سيخلفها ليصير في سن 34 عاماً أصغر رئيس وزراء للجمهورية الخامسة، محطماً الرقم القياسي للاشتراكي لوران فابيوس الذي عين رئيساً للوزراء عام 1984 وهو في سن 37 عاماً.