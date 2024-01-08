سياسة
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بلينكن يصل إلى تل أبيب عقب زيارته السعودية والإمارات
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، قادماً من المملكة العربية السعودية، سبقتها زيارة للإمارات العربية المتحدة أكد خلالها التزام بلاده تأسيس دولة فلسطين مستقلة.
بلينكن يصل إلى تل أبيب عقب زيارته السعودية والإمارات
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في أبو ظبي / صورة: AA
8 يناير 2024

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الإثنين إلى تل أبيب حيث سيجري في اليوم التالي مناقشات يتوقع أن تكون صعبة مع السلطات الإسرائيلية، مع تشديده على وجوب الحد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة.

ويعتزم بلينكن، القادم من السعودية، الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل قطاع غزة، بناء على ما سمعه في مختلف العواصم العربية خلال جولته الشرق أوسطية.

كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، أكد أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

جاء ذلك في لقاء جمع بن سلمان مع بلينكن، في المخيم الشتوي في محافظة العلا (الشمال الغربي للمملكة) وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار، بخاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها"، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، أكد ولي العهد السعودي، "أهمية وقف العمليات العسكرية، وتكثيف مزيد من الجهود على الصعيد الإنساني".

ودعا إلى "العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

دولة فلسطين المستقلة

وفي السياق، أكد بليكن، التزام بلاده "تأسيس دولة فلسطين المستقلة".

جاء ذلك في تدوينة له عبر منصة "إكس"، الاثنين، عقب لقائه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أبو ظبي.

وأوضح بلينكن أنه بحث خلال لقائه الرئيسَ الإماراتي، الاثنين، جهود الحد من توسع الاشتباكات في المنطقة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف: "أكدت (خلال اللقاء) التزامنا تأسيسَ دولة فلسطين المستقلة".

بدورها، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الجانبين استعرضا "التداعيات الخطيرة للأزمة في قطاع غزة على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة".

ويجري بلينكن، جولة جديدة للمنطقة، استهلها بزيارة تركيا ثم الأردن وقطر الإمارات السعودية، وحاليا إسرائيل، ومصر والضفة الغربية لاحقاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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