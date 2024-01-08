واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عدوانها المدمر على عدة مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم الـ94، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للعدوان 23 ألف شهيد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت مصادر محلية بارتكاب الاحتلال جرائم عدة بجباليا وبيت حانون شمالي القطاع، خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تعرضت المنطقة الوسطى في قطاع غزة لغارات عنيفة استهدفت شققاً سكنيةً وخياماً للنازحين.

بينما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على النصيرات والمغازي والبريج وشارع صلاح الدين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات من المواطنين.

وأطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كابتر" النار بشكل مكثف في مناطق مختلفة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وكانت مصادر صحية أعلنت في وقت سابق، اليوم، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة إلى 18 شهيداً بينهم أطفال ونساء وعشرات الجرحى، تزامناً مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف في مخيم المغازي وبلدة الزوايدة.

وفي محافظة خان يونس، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ ساعات الفجر 30 شهيداً 5 منهم لا تزال جثامينهم داخل إحدى المدارس.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر طبية عن استشهاد 73 مواطناً وإصابة 99 آخرين على الأقل، في قصف إسرائيلي لقطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث جرى ارتكاب العديد من المجازر.

وسط وجنوب غزة مسرح للمواجهات

وأفاد مراسل TRT عربي في قطاع غزة بأن المناطق الوسطى والجنوبية بقطاع غزة أضحت مسرحاً للمعارك العسكرية بين المقاومة وقوات الاحتلال.

17 مجزرة و250 شهيداً في يوم

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 17 مجزرة ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها 249 شهيداً و510 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23084 شهيداً و58926 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما لفت القدرة إلى فقدان مستشفيات جنوبي قطاع غزة قدرتها الاستيعابية للجرحى في الأقسام والعنايات المركزة، موضحاً الاكتظاظ الكبير في مستشفيات جنوب القطاع، وأن مئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات.

ودعا المؤسسات الدولية لإرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية وضمان وصولها إلى كل مناطق قطاع غزة لإنقاذ آلاف الجرحى.

وأشار القدرة إلى 1.9 مليون نازح يتعرضون للمجاعة وانتشار الأوبئة والأمراض المعدية وانعدام المأوى والماء والطعام والدواء.

وجدد تأكيد أن "الآلية المتبعة لخروج الجرحى تساهم في قتل مئات الجرحى وهم ينتظرون لأسابيع طويلة"، إذ إن عدد الجرحى الذين غادروا للعلاج بالخارج 645 جريحاً فقط.

وناشد القدرة كل الأطراف الدولية بتوفير آليات فاعلة تضمن مغادرة 6000 جريح كأولوية عاجلة من أجل إنقاذ حياتهم.