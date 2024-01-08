أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الاثنين، استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 340 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "وصول 3 شهداء برصاص الاحتلال(الإسرائيلي) إلى مستشفى طولكرم الحكومي".

وأضافت أن الثلاثة هم "الشهيد يوسف علي الخولي (22 عاماً)، والشهيد عاهد سلمان موسى (23 عاماً)، والشهيد طارق أمجد شاهين (24 عاماً)".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال في الضفة إلى 340، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إضافة إلى 3949 جريحاً، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية،

من جهته قال تليفزيون فلسطين، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة طولكرم، وحاصرت منزلاً ومركبة في ضاحية أكتابا في المدينة، بالتزامن مع اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين.

وأضاف أن جيش الاحتلال "أطلق النار على الشبان الثلاثة وتركهم ينزفون، واعتقل شاباً مصاباً، وبعد انسحابه تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم ونقلتهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم".

من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب، إن طواقمه نقلت إلى المستشفى ذاته "إصابة بالرصاص الحي أسفل الظهر لشاب (21 عاماً)".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.