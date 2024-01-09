سياسة
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شاهد | نشطاء يقاطعون خطاب بايدن ويهتفون بوقف إطلاق النار في غزة
قاطع متظاهرون أمريكيون خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بهتافات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، فيما ردّ بادين قائلاً: "كنت أعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص حجمها والخروج بشكل ملحوظ من غزة".
شاهد | نشطاء يقاطعون خطاب بايدن ويهتفون بوقف إطلاق النار في غزة
حاضرون يهتفون في أثناء لقاء بايدن لأجل وقف إطلاق النار في غزة / صورة: AFP
9 يناير 2024

قطعت دعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، الذي ردّ بالقول إنه "يسعى لكي تقلّص إسرائيل وجودها في غزة".

وبينما كان بايدن يُدلِي بتصريحات في كنيسة الأم إيمانويل الميثودية الإفريقية في مدينة تشارلستون، صاح أحد المتظاهرين: "إذا كنتم تهتمّون حقاً بالأرواح التي فُقدت هنا، فعليكم تكريمها والدعوة إلى وقف إطلاق النار في فلسطين".

وهتف عديد من الحضور: "نطالب بوقف إطلاق النار الآن"، قبل اصطحابهم إلى خارج قاعة الكنيسة.

وقال بايدن ردّاً على تلك الهتافات: "أتفهّم مشاعركم، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملهم على تقليص حجم قواتهم والخروج بشكل ملحوظ من غزة".

ودعم بايدن بقوةٍ إسرائيلَ خلال حربها المدمّرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما أثار احتجاجات في مناسبات عامة وغضباً في صفوف الحزب الديمقراطي.

وقال مطّلعون في البيت الأبيض إن "بايدن، رغم دعمه الحكومة الإسرائيلية إلى حدّ كبير علناً، حثّها خلف الكواليس على كبح هجماتها المدمرة، ولكن بلا نتيجة تُذكَر حتى الآن".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين 23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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