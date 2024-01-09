سياسة
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"جريمة حرب".. "بتسيلم" ينتقد سياسة التجويع الإسرائيلية لسكان غزة
قال مركز حقوقي في الأراضي المحتلة إن إسرائيل تحرم سكان غزة من الغذاء ولا تسمح إلا بدخول إمدادت بسيطة، مما عرّض 2.2 مليون شخص في القطاع للجوع.
"جريمة حرب".. "بتسيلم" ينتقد سياسة التجويع الإسرائيلية لسكان غزة
أطفال يحملون المياه في مخيم رفح للاجئين / صورة: AFP
9 يناير 2024

انتقد مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الاثنين، سياسة إسرائيل المعلنة التي تحرم 2.2 مليون شخص في قطاع غزة من الغذاء.

وقال المركز في سلسلة تدوينات نشرها على "إكس" إن "سكان غزة يعتمدون الآن بشكل كامل على الإمدادات من الخارج، إذ لم يعد بإمكانهم إنتاج أي طعام تقريبًا بأنفسهم".

وأكد أن "2.2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون الجوع، نتيجةً مباشرةً لسياسة إسرائيل المعلنة التي تحرمهم من الغذاء".

وأوضح المركز الحقوقي أن "السلطات الإسرائيلية لا تسمح إلا بدخول جزء صغير من كمية المساعدات التي كانت تدخل قبل الحرب، مع فرض قيود على أنواع البضائع، بدلاً من السماح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى المنطقة".

وشدد "بتسيلم" على أن "السماح بدخول الغذاء إلى غزة ليس عملاً طيباً بل هو التزام إيجابي بموجب القانون الإنساني الدولي، ورفْض الامتثال لهذا الواجب يشكّل جريمة حرب".

وخلّفت الحرب المدمّرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الأحد، 22 ألفاً و835 شهيداً و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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