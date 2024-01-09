بدأ الكنيست الإسرائيلي إجراءات عزل النائب اليساري عوفر كاسيف بعد توقيعه على عريضة تدعم مقاضاة بلاده في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية: "جمع رئيس كتلة إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورير الاثنين، 70 توقيعاً من أعضاء الكنيست، من أجل إقالة النائب عوفر كاسيف من الكنيست الإسرائيلي".

ويُعرَف كاسيف، وهو نائب عن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، برفضه الاحتلال الإسرائيلي، وتأييده حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

وتتضمن إجراءات عزل عضو في الكنيست أولاً جمع 70 توقيعاً، ثم انعقاد "لجنة الكنيست" وتصويتها بأغلبية 75% على العزل، ثم تصويت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية لا تقلّ عن 90 عضواً على عملية العزل.

وقال فورير: "لم يعُد بالإمكان سماع كلمات الخيانة التي قالها كاسيف، في حين تصرخ دماء جنودنا ومواطنينا على الأرض".

وأضاف: "كاسيف، الذي استُبعد سابقاً من الترشح للكنيست بعد التماس قدمتُه إلى لجنة الانتخابات، اختار خلال الحرب الانضمام إلى واحدة من أكثر المبادرات تدميراً لأمن إسرائيل، وبالتالي فإنه يدعم حرب حماس ضد إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.

وفي 6 مارس/آذار 2019 قررت اللجنة المركزية للانتخابات استبعاد كاسيف من الترشح، بسبب مواقفه المناهضة للاحتلال، لكن المحكمة العليا رفضت قرار اللجنة وسمحت له بالترشح، ومن ثم دخول الكنيست.

وقال عضو الكنيست عوفر كاسيف للصحيفة: "توقيعي على دعم طلب جنوب إفريقيا، هو من أجل وقف إراقة الدماء، والإفراج الفوري عن المختطَفين"، مضيفاً: "طلب إقالتي لا أساس له من الصحة، لأن الأساس الدائم للإقالة هو دعم الكفاح المسلَّح ضد إسرائيل".

والأحد قال عوفر كاسيف إن "الحكومة الإسرائيلية وأعضاءها يدعون إلى التطهير العرقي والإبادة الجماعية"، مضيفاً: "لقد أضروا بالبلاد والشعب، وهم الذين قادوا إلى لجوء جنوب إفريقيا إلى لاهاي، لا أنا ولا أصدقائي".

في السياق نفسه طالب جيريمي كوربين، الرئيس السابق لحزب العمل المعارض في بريطانيا، حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك بدعم دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وتَطرَّق السياسي البريطاني الاثنين في كلمة له بالبرلمان، إلى "المآسي التي يعانيها الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جراء الهجمات الإسرائيلية".

وأوضح أن كثيراً من الناس يرحبون بلجوء جمهورية جنوب إفريقيا إلى "العدل الدولية" لإدانة إسرائيل حول "قتل الأبرياء في غزة".

وتساءل السياسي البريطاني: "ألا ينبغي للحكومة أن تدعم على الأقلّ هذه الخطوة من جمهورية جنوب إفريقيا؟".

وكانت جنوب إفريقيا رفعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ومن المقرَّر أن تبدأ المحكمة الخميس والجمعة المقبلَين الاستماع إلى مرافعات إسرائيل وجنوب إفريقيا.

وعينت إسرائيل الخميس الماضي خبيراً بريطانياً بالقانون الدولي لتمثيلها أمام المحكمة في القضية المرفوعة ضدها.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، علّقَت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاؤها سفير إسرائيل لديها، لإبداء الاحتجاج بشأن الهجمات على القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين 23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب أحدث إحصاء رسمي لمصادر فلسطينية.