سياسة
2 دقيقة قراءة
آلاف المزارعين الألمان يحتجّون على خفض الإنفاق الحكومي
بدأ آلاف المزارعين في ألمانيا احتجاجات على مستوى البلاد، ضد خطط الحكومة خفض الدعم الزراعي، إذ عبّروا عن غضبهم من سياساتها من خلال إغلاق الطرق في أنحاء البلاد، فيما أكد المستشار شولتس، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة برلين، أن "حكومته متمسكة بقرارها".
آلاف المزارعين الألمان يحتجّون على خفض الإنفاق الحكومي
مزارعون ألمان يحتجون على خفض الدعم / صورة: AA
9 يناير 2024

بدأ آلاف المزارعين في ألمانيا احتجاجات على مستوى البلاد، الاثنين، ضد خطط الحكومة خفض الدعم الزراعي.

وفي العاصمة برلين، أوقف مئات المزارعين جرارات زراعية أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في المدينة، وأوقفوا حركة المرور لساعات في الشارع الحكومي.

وكتب أحد المزارعين على جراره: "أفضّل الموت على أن أكون عبداً".

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "نحن بحاجة إلى مزارعينا"، و"إلى متى سيستمر الأغبياء في حكم بلادنا؟"، و"يجب على الحكومة أن ترحل".

وقالت جمعية المزارعين الألمان إن الاحتجاجات ستستمر طوال الأسبوع، بهدف التوضيح للحكومة أنها لن تقبل تخفيضات الدعم الزراعي.

وقال رئيس جمعية المزارعين الألمان يواكيم روكويد، لوسائل إعلام محلية: "هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان توريد أغذية محلية عالية الجودة".

كما نُظمت احتجاجات في مدن رئيسية أخرى، بما في ذلك هامبورغ وكولونيا وميونيخ وشتوتغارت.

وعرقل المزارعون حركة المرور ومنعوا الوصول إلى الطرق السريعة الرئيسية عن طريق إيقاف جراراتهم وشاحناتهم.

كما انضم سائقو الشاحنات، الذين احتجوا على الزيادة الحادة الأخيرة في رسوم المرور، إلى الاحتجاج.

وأعلن الائتلاف اليساري الليبرالي بزعامة المستشار أولاف شولتس، الشهر الماضي، أنه يخطط لخفض دعم الوقود الزراعي والمركبات، بوصفه جزءاً من إجراءات التقشف الجديدة للوفاء بقواعد الميزانية.

والأسبوع الماضي، نقّحت الحكومة خططها لخفض الإنفاق، لكنّ جمعية المزارعين قالت إن "هذه التغييرات ليست كافية لمعالجة مشكلاتهم".

وفي وقت لاحق الاثنين، أكد المستشار شولتس، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة برلين، أن "حكومته متمسكة بقرارها وستمضي قدماً في خطط خفض الدعم للديزل الزراعي، رغم احتجاجات المزارعين على مستوى البلاد".

​​​​​​​وأوضح أن "النقد جزء من الديمقراطية، إنه ضروري وهو جزء منها، ولا يمكن لأحد أن يشتكي من ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us