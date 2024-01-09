دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وزراء حزب "المعسكر" في حكومة الطوارئ إلى الانسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوصفها حكومة إنقاذ لنتنياهو لا لإسرائيل، وفق قوله.

وقال لابيد، خلال جلسة لكتلة حزبه في الكنيست، إن الوزراء غير مؤهلين لقيادة الحرب، وإن نتنياهو غير مؤهل لقيادة الدولة.

وتابع: "هذه حكومة تَحوَّل فيها مجلس الوزراء الأمني المصغّر إلى ساحة تهجمات سامة على الجيش؛ حكومة تواصل في خضمّ الحرب تحويل المليارات إلى أحزاب الائتلاف على نحو شائن، حكومة ليس لديها عمل سياسي ولا تعريف لهدف استراتيجي للحرب".

وقال لابيد إن هذه الحكومة ليست حكومة وحدة ولا حكومة طوارئ تسعى لإنقاذ إسرائيل، وإنما هدفها إنقاذ نتنياهو.

ووجّه زعيم المعارضة الإسرائيلية نداءه قائلاً: "من أجل جنودنا والسكان الذين أُجْلوا من البلدات الحدودية، ومن أجل مختطفينا، من غير الصحيح إبقاء حكم بن غفير وسموتريتش وستروك".

والجمعة، وصف يائير لابيد المشادة الكلامية التي وقعت في مجلس الوزراء المصغّر (الكابينت) بشأن التحقيق بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بـ"وصمة عار"، مطالباً وزراء الحكومة بـ"الرحيل فوراً".

وقال لابيد في تغريدة على منصة إكس: "إن التسريبات التي صدرت عن الكابينت الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على خطورة هذه الحكومة"، مشدداً على أنه "يجب على دولة إسرائيل تغيير الحكومة وزعيمها".

وتابع: "هؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحيات وبطولات رجال ونساء الجيش الإسرائيلي، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي، وعليهم الرحيل فوراً".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية يومها إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر رفع جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الليلة الماضية، بسبب مشادة كلامية خطيرة وصراخ بين وزراء ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي".

وأضافت أن "مشادة كلامية وقعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم من جهة، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، من جهة أخرى".

واستناداً إلى معطيات الجيش الإسرائيلي المنشورة على موقعه، حتى مساء الاثنين، قُتل 510 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينهم 176 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة، فيما وصل عدد الجنود والضباط الجرحى في المعارك البرية إلى 1042.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرباً مدمِّرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين، "23 ألفاً و84 شهيداً، و58 ألفاً و926 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.