ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي المعلنة منذ صباح الثلاثاء، إلى 9، عقب إعلانه مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة آخر بجروح خطيرة في المعارك الجارية بقطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي في بيان عن أن القتلى الخمسة من "سلاح الهندسة"، وجميعهم سقطوا في معارك وسط قطاع غزة.

وأوضح الجيش في بيانه، أن قتلاه هم: "الجندي الرائد (احتياط) عميت موشيه شاحر (25 عاماً)، والضابط (المتقاعد) دينيس كروخمالوف فيكسلر (32 عاماً)، والضابط النقيب رون أفريمى (26 عاماً)، والجندي المسعف روي أبراهام ميمون (24 عاماً)". وأردف أن الرائد (احتياط) عكيفا ياسينسكي (35 عاماً) بكتيبة الهندسة 8173، لواء عتصيوني 6، قُتل أيضاً في معركة وسط قطاع غزة.

كما أشار إلى أن جندي احتياط "أُصيب بجروح خطيرة، في معركة وسط قطاع غزة". وفي بيان لاحق ظُهر الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 27 عسكرياً في يوم واحد، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 30 ضابطاً وجندياً أُصيبوا في تفجير شاحنة المواد المتفجرة بغزة التي قُتل فيها 6 جنود.

ولم يكشف الجيش عن مكان تلك المعارك وسط القطاع أو موعدها، كما لم يبين إذا ما كان جميع عناصره قتلوا في معركة واحدة أم في معارك متفرقة.

وذكر الجيش على موقعه الإلكتروني أنه بذلك يرتفع عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 519، بينهم 185 قُتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

يأتي هذا التطور بعد ساعات من تأكيد مصادر إسرائيلية مقتل 9 ضباط وجنود وإصابة آخرين في عمليتين للمقاومة الفلسطينية، يومَي الأحد والاثنين.

وقالت المصادر إن أحد الهجومين أدى إلى انفجار ذخيرة في شاحنة عسكرية، مما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، مشيرةً إلى أن الهجوم الآخَر تَمثَّل في قصف مبنى كان يتمركز فيه جنود، جنوبيّ القطاع.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن الإعلان عن القتلى يعد الأقسى على الجيش منذ بداية الحرب.

وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد ساعات من كشف كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الاثنين، عن مقتل جندي إسرائيلي شرق مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، أمس، إصابة 19 عسكرياً في المعارك الدائرة في القطاع خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن قواته تركز الآن جهودها على القتال وسط غزة بمنطقة المخيمات المركزية في البريج، وعلى جنوبي القطاع بمنطقة خان يونس.

وأضاف هاغاري أن القتال في هذه المناطق معقَّد وسيستمر طوال العام الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأحد، "22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.