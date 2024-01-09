أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، الثلاثاء، إصابة 14 فلسطينياً بينهم 5 بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في مدينة الخليل (جنوب)، ومدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأُصيب 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيّمَي بلاطة وعسكر في نابلس، شمالي الضفة الغربية، بعد اقتحام قوات إسرائيلية المدينة، وفرض حصار على مخيمَي بلاطة وعسكر قبل أن تقتحمهما.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن "قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقاً، من محاور عدة". وأشارت المصادر إلى أن "الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضاً مخيم بلاطة شرقاً، وشرع في أعمال تجريف لأحد شوارعه".

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين، ما أسفر عن سقوط 8 إصابات، بينها إصابة خطيرة، نقلتها فرق الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

في السياق نفسه، قال مراسل TRT عربي إن اشتباكات عنيفة مستمرة حتى اللحظة بين جماعات مسلحة وفصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، شرقي مدينة نابلس.

ونقل المراسل عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمكّنت من اعتقال شاب فلسطيني مطلوب، بعد نفاد الذخيرة التي بحوزته.

9 إصابات في طولكرم

وفي طولكرم، ​​​​​​​قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقم إسعاف تابعة لها "تعاملت مع 9 إصابات بالشظايا في قصف إسرائيلي منزلاً في مخيم طولكرم".

وأضاف البيان أن "من بين الإصابات واحدة احتجزها الجيش ثم سلّمها للطواقم الطبية".

وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طولكرم ومخيمها، وانتشر في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط المخيم.

وأضافوا أن الجيش حاصر مخيم طولكرم من مداخله كافة، ونشر قناصة على أسطح البنايات العالية المحيطة به، ودفع بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع.

كما قالت مصادر محلية إن أصوات انفجارات وتبادل إطلاق النار تُسمع في مخيم طولكرم بين الحين والآخر.

من جهتها، قالت كتيبة طولكرم، التابعة لسراياالقدس، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال في طولكرم، مما أدى إلى إصابات مؤكدة وخروج عدد من الآليات، التي اقتحمت مخيمي طولكرم ونور شمس، من الخدمة. وأضافت الكتيبة أنها أفشلت عدداً من محاولات التوغل إلى عمق مخيم طولكرم، وأعطبت عدداً من الآليات الإسرائيلية وألحقت الأضرار بها خلال الاشتباكات.

ولاحقاً، أفاد مراسل TRT عربي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من طولكرم بعد ساعات على عملية عسكرية استهدفت فيها كثيراً من المرافق وخلّفت دماراً كبيراً في البنية التحتية.

ومنذ أمس (الاثنين)، ينفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات ومداهمات لمدينة طولكرم، قتل خلالها 3 فلسطينيين، وفق إعلان سابق لوزارة الصحة الفلسطينية، ما رفع عدد شهداء الضفة إلى 340 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويُظهر مقطع فيديو متداوَل على منصات التواصل، لحظة إطلاق النار على الفلسطينيين الثلاثة قرب أحد المنازل.

كما يُظهر المقطع مركبة عسكرية إسرائيلية تدهس أحدهم لعدة أمتار، قبيل انسحابها من المكان.

إصابات واقتحامات في رام الله والخليل وقلقيلية

وفجر الثلاثاء، نفّذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات تركَّزت في مدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وقلقيلية (شمال)، كما داهم عدة بلدات. وتحدثت مصادر محلية للأناضول عن أن الجيش نفَّذ حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في عدة بلدات، كما أُصيب شاب فلسطيني قبل أن تنسحب القوات.

وفي الخليل، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم الفوار (جنوبي المدينة) بعد أن داهمته، ودمّرت جدارية للشهداء فيه، وأحرقت صوراً للشهداء، واعتقلت 3 شبان، وفتّشت منازل مواطنين ودمّرت محتوياتها.

كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام قوات الاحتلال منزل الأسير محمد مناصرة (المعتقل منذ أسبوعين مع نجله) في بلدة بني نعيم، شرقي الخليل، بحثاً عن نجله الآخر الذي لم يكن في المنزل لحظة الاقتحام. وأظهرت صور نشرتها منصات فلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الفوار، جنوبي محافظة الخليل في الضفة الغربية.

وفي قلقيلية، قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من المدينة بعد اعتقالها عدداً من الشبان الفلسطينيين، بينهم والد أحد المطلوبين لقوات الاحتلال.

وأفادت هيئات شؤون الأسرى، في وقت سابق، بارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى نحو 5730.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثَّف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمِّرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد، "22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.