قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن سيناقش في إسرائيل جهود ضمان عودة جميع الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة إلى ديارهم.

وأضافت الخارجية أنه من الضروري الحد من تأثير النزاع في المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ونقلت أسوشييتد برس عن بلينكن قوله إن "السعودية والأردن وقطر والإمارات وتركيا ستبحث المشاركة في (اليوم التالي) للحرب بغزة".

وقال بلينكن: "وجدت في كل مكان ذهبت إليه قادة مصممين على منع اتساع دائرة الصراع"، مشيراً إلى أن زعماء تركيا والأردن وقطر والإمارات والسعودية اتفقوا على العمل على جهود مساعدة غزة في الاستقرار والتعافي ورسم مسار سياسي مستقبلي. وأضاف: "زعماء تلك الدول مستعدون لتقديم الالتزامات اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة وتحقيق كل هذه الأهداف، وسأعرض الالتزامات العربية على نتنياهو ومجلس حربه والرئيس الفلسطيني قبل تقديمها للرئيس المصري".

من ناحيتها، ذكرت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس الأميركي، أن قادة بلادهم "لا يمانعون عودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمالي قطاع غزة من حيث المبدأ"، لافتةً إلى أن ذلك "سيكون مرتبطاً بعقد صفقة جديدة" للإفراج عن بقية الأسرى. وأوضحت تلك المصادر أن القيادة السياسية في إسرائيل، ستُبلغ بلينكن بالقرار، الثلاثاء، خلال زيارته للبلاد.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع: "لن نسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمالي غزة إذا لم يُحرَز تقدم في إطلاق سراح الرهائن".

وأوضح مسؤول إسرائيلي ثانٍ أن المفاوضين الإسرائيليين الذين يعملون على هذه القضية، يعتقدون أن عودة الفلسطينيين إلى شمالي غزة تمثل "وسيلة ضغط كبيرة" لا تريد إسرائيل التخلي عنها، في الوقت الذي تحاول فيه تأمين صفقة أسرى جديدة.

وأضاف: "هناك رهائن إسرائيليون وأميركيون ما زالوا محتجزين في غزة، ونعتقد أننا سنعرف في غضون أسابيع قليلة ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراحهم أم لا".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل والولايات المتحدة "تدركان أن العودة إلى الشمال لن تحدث على المدى القصير، لأن القتال مستمر في بعض المناطق".

ومن المتوقع أن يخبر الإسرائيليون بلينكن بأنهم "مستعدون لبدء عملية التخطيط مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من أجل عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في المستقبل، إذا أمكن ذلك، أو إلى الملاجئ التي أنشأتها المنظمات الدولية"، حسبما قال المسؤول.

ويُجري بلينكن جولة جديدة في المنطقة، استهلّها بزيارة تركيا ثم الأردن وقطر والإمارات والسعودية، ووصل إلى إسرائيل، اليوم، وينتظر أن يزور مصر والضفة الغربية لاحقاً.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد، "22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.