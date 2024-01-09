سياسة
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خفضت عدد جنودها شمال غزة.. إسرائيل تنتقل لمرحلة أدقّ استهدافاً في الحرب
قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل خفضت عدد جنودها شمالي قطاع غزة إلى أقلّ من النصف، وبدأت التحول إلى مرحلة أدقّ استهدافاً.
خفضت عدد جنودها شمال غزة.. إسرائيل تنتقل لمرحلة أدقّ استهدافاً في الحرب
قوات إسرائيلية داخل مخيم البريج وسط قطاع غزة / صورة: AFP
9 يناير 2024

نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل بدأت التحول من حملة برية وجوية واسعة في غزة إلى مرحلة أدقّ استهدافاً.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن مسؤولين إسرائيليين يأملون إكمال "المرحلة الانتقالية" للعمليات العسكرية بنهاية يناير/كانون الثاني الحالي.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون أنهم يتوقعون أن تعتمد إسرائيل أكثر على ما سمّوه "مهامّ جراحية" تنفّذها قوات النخبة، مشيرين إلى أن عدد الجنود الإسرائيليين شمالي قطاع غزة انخفض إلى أقلّ من النصف منذ شهر.

كما نقلت "نيويورك تايمز" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المرحلة الجديدة من الحرب على غزة تتضمن عدداً أقلّ من القوات والغارات الجوية.

وقال المتحدث العسكري إن كثافة العمليات شمالي القطاع تنحسر مع التحول إلى هجمات محددة، مضيفاً أن الجيش سيركز الآن على معاقل حركة حماس في المناطق الجنوبية والوسطى بالقطاع.

والأسبوع الماضي أعلنت هيئة البثّ الإسرائيلية انتقال "الجيش الإسرائيلي في بعض أنحاء قطاع غزة إلى المرحلة الثالثة من القتال مع قوات أصغر حجماً".

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تقضي المرحلة الثالثة بالانتقال من القصف الكثيف إلى القصف المحدَّد وسحب العدد الأكبر من القوات من داخل قطاع غزة إلى الحدود.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشنّ الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الأحد، 22 ألفاً و835 شهيداً، و58 ألفاً و416 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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